Balıkesir Edremit'te çöp dolu evde çıkan yangında ev sahibi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Balıkesir Edremit'te çöp dolu evde çıkan yangında ev sahibi dumandan etkilendi

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Balıkesir Edremit\'te çöp dolu evde çıkan yangında ev sahibi dumandan etkilendi
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöp ve katı atıklarla dolu olarak kullanıldığı ileri sürülen evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sahibi sağlık ekiplerine teslim edildi; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöp ve katı atıklarla dolu evde çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Darsofa Mahallesi Akçeşme Caddesi No: 15 adresinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çöp ve katı atıklarla dolu olarak kullanıldığı ileri sürülen yerde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Dumandan etkilenen ev sahibi sağlık ekiplerine teslim edilirken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA
Balıkesir3. SayfaİtfaiyeEdremitGüncelYaşamSon Dakika

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