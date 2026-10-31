Özgür Özel Balıkesir\'in 4 ilçesinde zeytin üreticileriyle buluştu

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, zeytin hasat sezonunda Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesinde kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerini kapsayan programda Özel; üreticiler, iş insanları ve vatandaşlarla bir araya gelerek bölgenin nabzını tuttu.

Güne Edremit Zeytinli'de başlandı, Burhaniye OSB ziyaret edildi

Körfez mesaisine Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde başlayan Genel Başkan Özgür Özel, köy meydanında yöre üreticileriyle buluştu. Zeytin hasadı, artan girdi maliyetleri ve üreticinin beklentilerine dair değerlendirmelerin ardından Burhaniye'ye geçen Özel, Burhaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) zeytinyağı üretim tesislerini gezerek modern işleme süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gömeç'te üretici kadınlar, Ayvalık'ta iş dünyası ile buluşma

Programın öğleden sonraki durağında Gömeç ilçesindeki tarihi Hüsnü Himam Yağhanesi'ne geçen Özgür Özel, burada tarımsal kalkınmada kilit rol oynayan üretici kadınlarla bir araya geldi. Kadın emeğinin ve kooperatifleşmenin önemine dikkat çeken buluşmanın ardından heyet Ayvalık'a geçti.

Ayvalık İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Körfez Sektörel İş İnsanları Buluşması" toplantısına katılan Özel, sanayiciler, esnaf ve ticaret dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek Körfez ekonomisine ilişkin talep ve çözüm önerilerini dinledi.

Final Ayvalık Hasat Festivali halk buluşmasıyla gerçekleşti

Yoğun Körfez turunun son durağı ise 21. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali kapsamındaki halk buluşması oldu. Ayvalık'ta vatandaşlara hitap eden Özel, zeytin üreticisinin alın terinin karşılığını alması gerektiğini vurgulayarak tarımsal destekleme politikaları ve taban fiyatlar konusundaki değerlendirmelerini paylaştı. Daha sonra Ayvaık Belediyesi'nin toplu açılış ve temal atma töreni yapılı.