Edremit\'te kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak hayatını kaybetti

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR)- Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kontrolden çıkarak bir evin bahçesine giren ve ters dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Edremit-Kızılkeçili yolu Gülbahçe mevkisinde meydana geldi. Kontrolden çıkan 10 IZ 624 plakalı otomobil, yol kenarındaki müstakil bir evin bahçesine girerek ters döndü.

İhbar üzerine kaza yerine Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, kimliği henüz öğrenilemeyen ve araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.