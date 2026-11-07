Balıkesir Edremit\'te sıkışan otomobildeki anne ve 10 yaşındaki kızı öldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında, fabrikaya ait bahçe duvarı ile kamyon arasında sıkışan otomobildeki anne ile 10 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, F A (34) idaresindeki 06 DFU 7084 plakalı kamyon, Edremit'ten Yenice istikametine seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen ve sola dönüş yapmak isteyen N A (34) yönetimindeki 10 AEH 0025 plakalı Tofaş marka otomobili sollamak istedi. Bu sırada kamyonun manevra yapan otomobile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında bulunan zeytinyağı fabrikası'nın çevre duvarına çarparak kamyon ile duvar arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü anne N A ile araçta yolcu olarak bulunan 10 yaşındaki kızı E A' nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Anne ve kızının cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda feci kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.