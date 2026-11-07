Balıkesir Edremit\'te hafif ticari araç bahçeye devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yol kenarındaki evin bahçesine devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kızılkeçili Mahallesi Gülbahçe mevkisinde Şükrü B'nin (60) idaresindeki 10 LZ 624 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.