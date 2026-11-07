Balıkesir Edremit'te kamyonla çarpışan otomobilde anne ve 10 yaşındaki kızı öldü. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesir Edremit'te kamyonla çarpışan otomobilde anne ve 10 yaşındaki kızı öldü.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Edremit\'te kamyonla çarpışan otomobilde anne ve 10 yaşındaki kızı öldü.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonla çarpışan otomobil, kamyon ile yol kenarındaki fabrika duvarı arasına sıkıştı. Araçtaki anne ve 10 yaşındaki kızı olay yerinde yaşamını yitirdi, cenazeleri Edremit Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada anne ve kızı hayatını kaybetti.

F.A. (34) idaresindeki 06 DFU 784 plakalı kamyon, Edremit-Kalkım kara yolu??????? Çamcı Mahallesi mevkisinde aynı yönde ilerleyen Nilüfer A. (34) yönetimindeki 10 AEH 025 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, kamyon ile yol kenarındaki bir fabrikanın duvarının arasına sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Nilüfer A. ile beraberindeki 10 yaşındaki kızı Eliz A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ile kızının cenazeleri Edremit Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
Edremit Devlet HastanesiBalıkesirEdremitGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı Kazancı inanılmaz Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Babasının kartını patlattı Harcadığı para servet değerinde Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
15:14
7 maçtır kazanamıyorlardı Süper Lig’de bir ayrılık daha
7 maçtır kazanamıyorlardı! Süper Lig'de bir ayrılık daha
14:53
Osimhen için olay iddia Ülkesinde “vatan haini“ ilan edilebilir
Osimhen için olay iddia! Ülkesinde "vatan haini" ilan edilebilir
14:45
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
14:41
Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
14:19
Fenerbahçe’nin Çorum FK maçı kamp kadrosu açıklandı 3 eksik var
Fenerbahçe'nin Çorum FK maçı kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik var
14:14
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 15:18:35. #.0.3#
SON DAKİKA: Balıkesir Edremit'te kamyonla çarpışan otomobilde anne ve 10 yaşındaki kızı öldü. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android