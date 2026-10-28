Edremit’te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı

Edremit'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları, Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Yoğun yağışa rağmen vatandaşların ilgi gösterdiği törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Edremit'te düzenlenen kutlama programı, Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı.

Törene Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Garnizon Komutanı ve 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Medet Akcan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yoğun yağışlı havaya rağmen vatandaşların törene yoğun ilgi gösterdiği gözlenirken, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edeceği bildirildi.