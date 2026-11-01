Edremit'te bir zeytinyağı dükkanı, babadan kalan ağaç heykellerle müzeye döndü - Son Dakika
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Edremit'te bir zeytinyağı dükkanı, babadan kalan ağaç heykellerle müzeye döndü

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Edremit\'te bir zeytinyağı dükkanı, babadan kalan ağaç heykellerle müzeye döndü
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin ve zeytinyağı satan İlhan Ilgar, babası Cemal Ilgar'ın ağaçtan yaptığı hayvan heykellerini işyerinde sergiliyor. İnşaat ustası olan ve bir dönem avcılık yapan baba Ilgar, avcılığı bıraktıktan sonra heykel yapmaya başlamış, eserlerini hiç satmayıp bir kısmını eşe dosta hediye etmişti. Cemal Ilgar 3 yıl önce 95 yaşında hayatını kaybetti.

Edremit ilçesinde, İlhan Ilgar'a ait işyeri ağaçtan yapılmış hayvan heykelleriyle müzeye döndü. Heykelleri rahmetli babası Cemal Ilgar'ın yaptığını kaydeden işletmeci, heykellerin baba yadigarı olduğunu söyledi.

Edremit'in Güre Mahallesinde zeytin ve zeytinyağı ticareti yapan 64 yaşındaki İlhan Ilgar, işyerini babasının yaptığı hayvan heykelleri ile müzeye çevirdi. Heykellerin büyük ilgi çektiğini kaydeden İlhan Ilgar, rahmetli babası Cemal Ilgar'ın sanatkar bir insan olduğunu söyledi.

AVCILIĞI BIRAKINCA HEYKELE BAŞLADI

Babasının 3 yıl önce 95 yaşında hayatını kaybettiğini kaydeden İlhan Ilgar, "Babam inşaat ustalığı yapıyordu. Aynı zamanda avcılık yapıyordu. Avcılığı bırakınca ağaçlardan hayvan heykelleri yapmaya başladı. Heykelleri hiç satmadı. Bazılarını eşe dosta hediye etti. Babam 3 yıl önce de vefat etti. Ben bu heykelleri işyerinde sergiliyorum. İşyerimize gelen herkesin dikkatini çekiyorlar. Bunlar babamın hatıraları" dedi.

DÜKKAN MÜZEYE DÖNMÜŞ

Öte yandan işyerini ziyaret eden Kaan Tuna da, "Gerçekten heykeller çok güzel. Dükkan müzeye dönmüş, Cemal amcaya da rahmet diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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