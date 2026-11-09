Milyonlarca kart sahibine yıl sonu uyarısı! Puanlarınız silinebilir

Alışverişlerde avantaj sağlayan kart puanları, yıl sonu yaklaşırken tüketiciler için hak kaybı riski oluşturuyor. Bankaların yanı sıra market, giyim mağazası, akaryakıt şirketi ve çeşitli markaların sunduğu sadakat programlarında biriken puanlar, belirlenen süre içinde kullanılmadığında silinebiliyor. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren uygulamaya ilişkin uyarılarda bulunarak yıl bitmeden kartların kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

KARTINIZDAKİ PUANLAR YENİ YILA DEVRETMEYEBİLİR

Tüketicilerin alışveriş yaptıkça kazandıkları puanların her zaman süresiz kullanım hakkı sağlamadığını belirten Güllü, bazı işletmelerin yıl sonuna doğru SMS veya e-posta göndererek kullanılmayan puanların silineceğini bildirdiğine dikkat çekti. Ancak birçok kişinin kartında ne kadar puan biriktiğini, bunların hangi tarihe kadar kullanılabileceğini ve yeni yıla aktarılıp aktarılmayacağını bilmediğini ifade etti.

Güllü, uygulamanın hukuki boyutuna ilişkin de önemli sorular yönelterek şu ifadeleri kullandı:

"Tüketiciler kullanmadıkları takdirde biriktirdikleri puanları kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Üstelik birçok tüketici kartında ne kadar puan bulunduğunu, bu puanların son kullanım tarihini veya yeni yıla devredilip devredilmeyeceğini bilmiyor."

"KAZANILMIŞ HAKLAR TEK TARAFLI KARARLA SİLİNEBİLİR Mİ?"

Puanların silinmesine ilişkin koşulların tüketicilere önceden açıkça bildirilmesi gerektiğini vurgulayan Güllü, işletmelerin sonradan gönderdikleri bir mesajla kazanılmış hakları ortadan kaldırıp kaldıramayacağının sorgulanması gerektiğini belirtti.

Güllü, "Tüketicinin alışveriş yaparak hak ettiği puanlar, işletmelerin tek taraflı kararıyla silinebilir mi?" sorusunu yönelterek kampanya başlangıcında belirtilmeyen bir sürenin yıl sonunda SMS ile duyurulmasının hukuki açıdan değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Sadakat programlarının tüketicilerin alışveriş tercihlerini etkilediğini belirten Güllü, puan kazanma ve kullanma şartlarının baştan anlaşılır biçimde açıklanmasının önemini vurguladı.

YIL BİTMEDEN BU KONTROLLERİ YAPIN

Olası hak kayıplarının önüne geçmek için tüketicilere önerilerde bulunan Güllü, yalnızca kredi kartlarının değil, banka kartları ile market, giyim ve akaryakıt şirketlerine ait sadakat kartlarının da incelenmesi gerektiğini söyledi. Biriken para puanların, millerin ve diğer ödüllerin miktarının öğrenilmesini isteyen Güllü, mobil bankacılık uygulamaları veya müşteri hizmetleri aracılığıyla son kullanım tarihlerinin sorgulanmasını tavsiye etti.

Puanların silinmesine ilişkin koşulların önceden açıklandığı ve hukuka uygun olduğu durumlarda, tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda puanlarını süre dolmadan kullanabileceğini belirten Güllü, olası uyuşmazlıklara karşı puan bakiyelerinin ekran görüntülerinin alınmasını önerdi. SMS, e-posta, kampanya duyuruları ve alışveriş fişlerinin de saklanması gerektiğini ifade etti.

PUANLARI SİLİNEN TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

Birikmiş puanlarının hukuka aykırı şekilde silindiğini düşünen tüketicilerin itiraz hakkını kullanabileceğini belirten Güllü, öncelikle ilgili banka veya işletmeye yazılı başvuruda bulunulması gerektiğini söyledi. Başvurudan sonuç alınamaması halinde ise uyuşmazlığın niteliğine göre Tüketici Hakem Heyetine gidilebileceğini ifade etti.

Sadakat kartlarının amacının müşterileri ödüllendirmek ve işletmelerle tüketiciler arasında güven oluşturmak olduğunu hatırlatan Güllü, bu uygulamaların tüketici aleyhine bir hak kaybına dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. Şirketlerin puan bakiyelerinin kolayca sorgulanabileceği sistemler sunmasını isteyen Güllü, "Tüketicinin kazandığı puanlar silinmeden önce bilgilendirme yükümlülüğü yerine getirilmeli ve kazanılmış haklar korunmalıdır" dedi.