Milyonlarca kart sahibine yıl sonu uyarısı! Puanlarınız silinebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Milyonlarca kart sahibine yıl sonu uyarısı! Puanlarınız silinebilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milyonlarca kart sahibine yıl sonu uyarısı! Puanlarınız silinebilir
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Yıl sonu yaklaşırken tüketici derneklerinden kredi kartı, banka kartı ve sadakat kartı sahiplerine uyarı geldi. Alışverişlerden kazanılan para puanların, millerin ve ödüllerin yıl sonunda silinebileceği belirtildi. TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, tüketicilerin kart bakiyelerini ve son kullanım tarihlerini kontrol etmelerini istedi. Güllü, hukuka aykırı şekilde silinen puanlar için ilgili işletmeye ve gerektiğinde Tüketici Hakem Heyetine başvurulabileceğini söyledi.

Alışverişlerde avantaj sağlayan kart puanları, yıl sonu yaklaşırken tüketiciler için hak kaybı riski oluşturuyor. Bankaların yanı sıra market, giyim mağazası, akaryakıt şirketi ve çeşitli markaların sunduğu sadakat programlarında biriken puanlar, belirlenen süre içinde kullanılmadığında silinebiliyor. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren uygulamaya ilişkin uyarılarda bulunarak yıl bitmeden kartların kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

KARTINIZDAKİ PUANLAR YENİ YILA DEVRETMEYEBİLİR

Tüketicilerin alışveriş yaptıkça kazandıkları puanların her zaman süresiz kullanım hakkı sağlamadığını belirten Güllü, bazı işletmelerin yıl sonuna doğru SMS veya e-posta göndererek kullanılmayan puanların silineceğini bildirdiğine dikkat çekti. Ancak birçok kişinin kartında ne kadar puan biriktiğini, bunların hangi tarihe kadar kullanılabileceğini ve yeni yıla aktarılıp aktarılmayacağını bilmediğini ifade etti.

Güllü, uygulamanın hukuki boyutuna ilişkin de önemli sorular yönelterek şu ifadeleri kullandı:

"Tüketiciler kullanmadıkları takdirde biriktirdikleri puanları kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Üstelik birçok tüketici kartında ne kadar puan bulunduğunu, bu puanların son kullanım tarihini veya yeni yıla devredilip devredilmeyeceğini bilmiyor."

"KAZANILMIŞ HAKLAR TEK TARAFLI KARARLA SİLİNEBİLİR Mİ?"

Puanların silinmesine ilişkin koşulların tüketicilere önceden açıkça bildirilmesi gerektiğini vurgulayan Güllü, işletmelerin sonradan gönderdikleri bir mesajla kazanılmış hakları ortadan kaldırıp kaldıramayacağının sorgulanması gerektiğini belirtti.

Güllü, "Tüketicinin alışveriş yaparak hak ettiği puanlar, işletmelerin tek taraflı kararıyla silinebilir mi?" sorusunu yönelterek kampanya başlangıcında belirtilmeyen bir sürenin yıl sonunda SMS ile duyurulmasının hukuki açıdan değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Sadakat programlarının tüketicilerin alışveriş tercihlerini etkilediğini belirten Güllü, puan kazanma ve kullanma şartlarının baştan anlaşılır biçimde açıklanmasının önemini vurguladı.

YIL BİTMEDEN BU KONTROLLERİ YAPIN

Olası hak kayıplarının önüne geçmek için tüketicilere önerilerde bulunan Güllü, yalnızca kredi kartlarının değil, banka kartları ile market, giyim ve akaryakıt şirketlerine ait sadakat kartlarının da incelenmesi gerektiğini söyledi. Biriken para puanların, millerin ve diğer ödüllerin miktarının öğrenilmesini isteyen Güllü, mobil bankacılık uygulamaları veya müşteri hizmetleri aracılığıyla son kullanım tarihlerinin sorgulanmasını tavsiye etti.

Puanların silinmesine ilişkin koşulların önceden açıklandığı ve hukuka uygun olduğu durumlarda, tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda puanlarını süre dolmadan kullanabileceğini belirten Güllü, olası uyuşmazlıklara karşı puan bakiyelerinin ekran görüntülerinin alınmasını önerdi. SMS, e-posta, kampanya duyuruları ve alışveriş fişlerinin de saklanması gerektiğini ifade etti.

PUANLARI SİLİNEN TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

Birikmiş puanlarının hukuka aykırı şekilde silindiğini düşünen tüketicilerin itiraz hakkını kullanabileceğini belirten Güllü, öncelikle ilgili banka veya işletmeye yazılı başvuruda bulunulması gerektiğini söyledi. Başvurudan sonuç alınamaması halinde ise uyuşmazlığın niteliğine göre Tüketici Hakem Heyetine gidilebileceğini ifade etti.

Sadakat kartlarının amacının müşterileri ödüllendirmek ve işletmelerle tüketiciler arasında güven oluşturmak olduğunu hatırlatan Güllü, bu uygulamaların tüketici aleyhine bir hak kaybına dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. Şirketlerin puan bakiyelerinin kolayca sorgulanabileceği sistemler sunmasını isteyen Güllü, "Tüketicinin kazandığı puanlar silinmeden önce bilgilendirme yükümlülüğü yerine getirilmeli ve kazanılmış haklar korunmalıdır" dedi.

EkonomiGüllüBankaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç sonunda istifa: Murat Karakoyun görevini bıraktı Maç sonunda istifa: Murat Karakoyun görevini bıraktı
İspanya’da bedavaya satılık köy Sadece tek bir şart var İspanya'da bedavaya satılık köy! Sadece tek bir şart var
Taraftarlar şokta 901’de 4-2 geride olan Manchester United’dan muhteşem geri dönüş Taraftarlar şokta! 90+1'de 4-2 geride olan Manchester United'dan muhteşem geri dönüş
Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı
Amedspor’dan orta sahaya Paul Pogba hamlesi Amedspor'dan orta sahaya Paul Pogba hamlesi
Fenerbahçe’de Kuyt’la ilgili karar sonunda verildi Fenerbahçe'de Kuyt'la ilgili karar sonunda verildi
Beşiktaş’a Orkun Kökçü’den kötü haber Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber
Uçakta kadın yolcunun yaptıkları şoke etti: Pilot rotayı değiştirmek zorunda kaldı Uçakta kadın yolcunun yaptıkları şoke etti: Pilot rotayı değiştirmek zorunda kaldı
Plakasına yazdırdığı tek kelime yaşlı kadının başına bela oldu: 400’den fazla ceza geldi Plakasına yazdırdığı tek kelime yaşlı kadının başına bela oldu: 400'den fazla ceza geldi
Tamir için binaya geldi, duyduğu sesin peşinden gitti: Kapının ardından dehşet çıktı Tamir için binaya geldi, duyduğu sesin peşinden gitti: Kapının ardından dehşet çıktı
07:21
İsrail’de esrarengiz hareketlilik Rus askeri uçağı iniş yaptı
İsrail'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı
07:01
Dünyaca ünlü CEO zor durumda Yasak aşkı casusluk soruşturmasına dönüştü
Dünyaca ünlü CEO zor durumda! Yasak aşkı casusluk soruşturmasına dönüştü
06:42
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın Duvarın arkasında gizli kasa bulundu
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu
06:30
Korkulan oldu ABD ile gerilim sürerken İran’da art arda patlama sesleri
Korkulan oldu! ABD ile gerilim sürerken İran'da art arda patlama sesleri
06:22
Kar yağışı bastırdı 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi
Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi
06:07
Ticaret Bakanlığından “güvensiz okul forması“ için toplatma kararı
Ticaret Bakanlığından "güvensiz okul forması" için toplatma kararı
00:15
Beşiktaşlılar kızacak Vincenzo Italiano, Süper Lig’in en iyi takımını açıkladı
Beşiktaşlılar kızacak! Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı
22:24
Aydın’da mantar yiyen 3 kişiden 2’si yoğun bakıma kaldırıldı
Aydın'da mantar yiyen 3 kişiden 2'si yoğun bakıma kaldırıldı
21:48
Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı
Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı
21:19
“Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis’i basabilir“ iddiası
"Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis'i basabilir" iddiası
19:19
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız’dan zehir zemberek açıklama
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 07:57:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Milyonlarca kart sahibine yıl sonu uyarısı! Puanlarınız silinebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android