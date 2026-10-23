Putin’den Avrupa’ya tepki: Siyasi şizofreni yaşıyorlar - Son Dakika
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Putin’den Avrupa’ya tepki: Siyasi şizofreni yaşıyorlar

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Putin’den Avrupa’ya tepki: Siyasi şizofreni yaşıyorlar
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinin Moskova’ya yönelik söylemlerine sert sözlerle karşı çıktı. Avrupa’nın bir yandan Rusya’yı tehdit olarak gösterip diğer yandan olası bir savaşa hazırlandığını söylemesini eleştiren Putin, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için kalıcı bir anlaşmaya hazır olduklarını belirtti. Avrupa’nın tutumunu ise “siyasi şizofreni” sözleriyle hedef aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış anlaşması yapmaya hazır olduklarını belirterek Avrupa ülkelerinin Rusya’yı tehdit olarak göstermesini eleştirdi. Avrupa’da bir yandan Rusya’dan kaynaklanan tehditlerin dile getirildiğini, diğer yandan Rusya ile olası bir savaşa hazırlık yapıldığının söylendiğini ifade eden Putin, bu durumu “siyasi şizofreni” olarak nitelendirdi.

Rus lider, Ukrayna ile geçici ateşkes yerine kalıcı bir barış anlaşması yapılmasını ve anlaşmanın ardından her iki ülkenin güvenliğinin garanti altına alınmasını istediklerini söyledi.

“AVRUPA İLE SAVAŞMAK İSTEMİYORUZ”

Rossiya devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Putin, Avrupa halklarının Rusya ile savaşmak istemediğini savundu. Moskova’nın da Avrupa ile çatışmaya hazırlanmadığını belirten Rus lider, “Bizi duymalarını istiyorum. Biz de savaşmak istemiyoruz. Avrupa ile herhangi bir savaşa hazırlanmıyoruz” dedi.

Putin, Ukrayna yönetiminin Batılı ülkelerden mali destek, silah ve mühimmat almaya devam etmesini eleştirerek Kiev yönetiminin savaşı sürdürmek istediğini öne sürdü.

Ukrayna’da askerlik uygulamasını da hedef alan Putin, vatandaşların sokaklardan zorla alınarak cepheye gönderildiğini iddia etti. Bu durumun askerlerin motivasyonunu olumsuz etkilediğini savundu.

“UKRAYNA İLE ANLAŞMAYA HAZIRIZ”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin toprak kaybını kabul etmeye hazır olduğuna ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Putin, Rusya’nın kontrolündeki bölgelerin Ukrayna toprağı olmadığını savundu.

Söz konusu bölgelerde yaşayan insanların bağımsızlık ve Rusya ile birleşme yönünde oy kullandığını ileri süren Putin, bu nedenle yaşananları “toprak kaybı” olarak tanımlamanın doğru olmadığını söyledi. Bu açıklama, Moskova’nın Ukrayna topraklarına ilişkin tutumunu bir kez daha ortaya koydu.

Rusya’nın 2014’te Ukrayna’da krizin başlamasından bu yana barıştan yana olduğunu iddia eden Putin, Kiev yönetiminin doğudaki halklarla uzlaşmak yerine savaşı tercih ettiğini öne sürdü.

“Biz anlaşmak için bugün de hazırız” diyen Putin, iki ülke arasında uzlaşma sağlanabileceğini belirterek Ruslar ile Ukraynalıların birbirine yakın halklar olduğunu savundu. Rusya’nın “özel askeri operasyon” olarak adlandırdığı savaşın hedeflerine ulaşacağını da sözlerine ekledi.

WİTKOFF GÖRÜŞMESİ SONRASI ÜÇLÜ TEMAS MESAJI

Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile St. Petersburg’da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin de konuştu. Rus lider, görüşmede üçlü temasların yeniden başlatılması konusunda mutabakata varıldığını söyledi.

Putin’e göre yeniden başlayabilecek müzakerelerde, olası bir barış anlaşmasının ardından hem Rusya’nın hem de Ukrayna’nın güvenliğinin nasıl sağlanacağı ele alınacak. Rus lider, bunun geçici bir ateşkesle sınırlı kalmaması ve nihai bir barış anlaşmasına dayanması gerektiğini vurguladı.

Avrupa’nın güvenlik mimarisinin de görüşmelerde ele alınması gerektiğini belirten Putin, Witkoff’un bu konudaki yaklaşımına katıldığını ifade etti.

Rusya’nın açıklamaları, Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik temasların yeniden başlatılması ihtimalini gündeme getirirken, Moskova ile Avrupa ülkeleri arasındaki güvenlik ve toprak anlaşmazlıklarının sürdüğünü de gösteriyor.

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