Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor - Son Dakika
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Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor

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Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor
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Dünya genelinde internet sitelerinin altyapısında yaygın olarak kullanılan PHP yazılımında iki kritik güvenlik açığı tespit edilmesi üzerine siber güvenlik alarmı verildi. Saldırganların belirli koşullarda şifre olmadan sunucuları ele geçirmesine imkan tanıyan açıklar nedeniyle Fransa, Hollanda, Almanya, Finlandiya ve Belçika'da çok sayıda kamu kurumunun internet sitesi geçici olarak kapatıldı.

Dünya genelinde milyonlarca internet sitesinin altyapısında kullanılan PHP programlama dilinde iki kritik güvenlik açığı tespit edildi. Saldırganların belirli koşullarda şifreye ihtiyaç duymadan sunuculara erişmesine imkan tanıyabilen açıklar nedeniyle Avrupa'da çok sayıda kamu kurumunun internet sitesi geçici olarak kapatıldı. Güvenlik uzmanları, internet sitesi yöneticilerine sistemlerini acilen güncelleme çağrısında bulundu.

AVRUPA'DA DEVLET SİTELERİ KAPATILDI

PHP yazılım altyapısında ortaya çıkarılan güvenlik açıklarının ardından ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Japonya ve Avustralya'daki siber güvenlik kurumları harekete geçti.

Fransa, Hollanda, Almanya, Finlandiya ve Belçika'nın da aralarında bulunduğu ülkelerde çok sayıda kamu kurumu, olası saldırıları önlemek amacıyla internet sitelerini geçici olarak erişime kapattı.

Fransa'da Paris Emniyet Müdürlüğü dahil bazı kamu kurumlarının internet siteleri kapatılırken, Hollanda'da ulusal dijital kimlik sistemi DigiD, Temsilciler Meclisi ve Ulusal Siber Güvenlik Merkezinin internet siteleri çevrimdışı bırakıldı.

Hollanda'daki Rotterdam Limanı, bazı hastaneler ve siyasi partilerin internet siteleri de alınan önlemlerden etkilendi.

Finlandiya hükümeti kamuya açık bazı internet hizmetlerini geçici olarak durdururken, Almanya'da federal hükümete ait bazı siteler kapatıldı. Belçika Dışişleri Bakanlığı da benzer bir önlem aldı.

Finlandiya ve Almanya'daki yetkililer, bu kararların doğrulanmış bir siber saldırı nedeniyle değil, olası riskleri önlemek amacıyla alındığını bildirdi.

Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor

İNTERNET SİTELERİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 70'İNDE KULLANILIYOR

Güvenlik açıklarının dünya genelinde endişe yaratmasının başlıca nedeni, PHP programlama dilinin internet altyapısındaki yaygın kullanımı.

İnternet teknolojilerini takip eden W3Techs'in verilerine göre PHP, sunucu tarafında kullanılan programlama dili belirlenebilen internet sitelerinin yaklaşık yüzde 70'inde yer alıyor.

WordPress, Drupal, Joomla ve Magento gibi yaygın içerik yönetim sistemlerinin altyapısında kullanılan PHP; haber sitelerinden alışveriş platformlarına, kamu hizmetlerinden şirketlerin internet sayfalarına kadar geniş bir alanda faaliyet gösteriyor.

Ancak PHP kullanan bütün internet sitelerinin güvenlik açığından etkilendiği veya saldırıya uğradığı anlamına gelmiyor. Riskin boyutu, kullanılan yazılım sürümüne ve sunucuların yapılandırmasına göre değişiyor.

ŞİFRE OLMADAN SUNUCULAR ELE GEÇİRİLEBİLİR

Tespit edilen güvenlik açıklarının tehlike derecesi, uluslararası CVSS ölçeğinde 10 üzerinden 9,2 olarak değerlendirildi.

Avrupa Birliği Siber Güvenlik Olaylarına Müdahale Ekibine (CERT-EU) göre açıklar, belirli koşullar altında saldırganların kullanıcı hesabı veya şifreye ihtiyaç duymadan savunmasız sunucularda uzaktan kod çalıştırmasına imkan tanıyabiliyor.

Bu durum, internet sitelerindeki hassas verilerin çalınması, zararlı yazılım yüklenmesi, sayfaların değiştirilmesi ve sistemlerin kontrolünün ele geçirilmesi gibi ciddi riskler oluşturuyor.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) da saldırganların güvenlik açıklarından yararlanarak sunucuların dosya sistemlerine ve veri tabanlarına erişebileceği uyarısında bulundu.

İLK SALDIRI GİRİŞİMLERİ GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

İnternet altyapı şirketi Cloudflare'ın teknoloji direktörü Dane Knecht, güvenlik açıklarından yararlanmaya yönelik ilk saldırı girişimlerinin tespit edilmeye başlandığını açıkladı.

Buna karşılık ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), yayımladığı uyarı sırasında söz konusu açıkların kötüye kullanıldığına ilişkin doğrulanmış bir gözlemleri bulunmadığını bildirdi.

Uzmanlar, saldırı girişimlerinin yaygınlaşabileceği uyarısında bulunarak sistem yöneticilerinin güvenlik güncellemelerini gecikmeden uygulaması gerektiğini vurguladı.

Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor

KRİTİK GÜVENLİK AÇIKLARINI YAPAY ZEKA ORTAYA ÇIKARDI

İnternet altyapısını tehdit eden güvenlik açıklarının tespit edilmesinde yapay zeka teknolojilerinin önemli rol oynadığı belirtildi.

Siber güvenlik şirketi Calif, OpenAI'ın GPT-5.6 Sol modelinden yararlanarak belirlediği ilk kritik güvenlik açığını 11 Ağustos'ta PHP geliştiricilerine bildirdi.

OpenAI da aynı gün aynı sorunun temel nedenini bağımsız olarak raporladı.

Google bünyesindeki siber güvenlik şirketi Wiz ise 24 Ağustos'ta yapay zeka destekli analizlerle farklı saldırı yöntemlerini ve ikinci güvenlik açığını ortaya çıkardı.

Wiz, tespit edilen sorunları PHP altyapısında bugüne kadar belirlenen en ciddi güvenlik açıkları arasında değerlendirdi.

Araştırmacılar, güvenlik açıklarının temelinde yazılımda uzun yıllardır bulunan hataların yer aldığını ancak bu hataların saldırılarda nasıl kullanılabileceğinin ortaya çıkarılmasının gelişmiş analizler gerektirdiğini belirtti.

YAZILIM GELİŞTİRİCİLERİNDEN GECİKME İTİRAFI

PHP'nin geliştirilmesini destekleyen PHP Foundation, güvenlik açıklarından birine ilişkin ilk belirtilerin 2024 yılında fark edildiğini açıkladı.

Ancak o dönemde hatanın somut bir saldırı yöntemine dönüştürülebileceğinin gösterilemediği belirtildi.

Kuruluş, sorunun giderilmesinde yaşanan gecikmenin karar alma süreçleri ve kaynak yetersizliğinden kaynaklanan yapısal bir başarısızlık olduğunu kabul etti.

Güvenlik açıklarına ilişkin bazı bilgilerin 20 Ekim'de internete sızmasının ardından, başlangıçta 22 Ekim için planlanan güncellemelerin yayımlanma tarihi bir gün öne çekildi.

DÖRT ACİL GÜNCELLEME YAYIMLANDI

PHP geliştiricileri, iki kritik güvenlik açığını gidermek amacıyla 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27 ve 8.5.12 sürümlerini yayımladı.

PHP Foundation, yazılımı kullanan kuruluşlardan güvenlik güncellemelerini derhal yüklemelerini istedi.

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi de güncellemeleri hemen uygulayamayan kuruluşlara, gerekli güvenlik tedbirleri tamamlanıncaya kadar etkilenen sistemlerini geçici olarak çevrimdışı bırakmalarını tavsiye etti.

Uzmanlar, özellikle eski PHP sürümlerini kullanan internet sitelerinin güncellenmesi, gereksiz dış erişimlerin sınırlandırılması ve sistemlerin daha önce olası bir saldırıya maruz kalıp kalmadığının incelenmesi gerektiğini vurguladı.

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