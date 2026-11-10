Tivorlu İsmail, Avrupa turnesinde omuzlardan düşürüldü! Sahneye topallayarak çıktı - Son Dakika
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Tivorlu İsmail, Avrupa turnesinde omuzlardan düşürüldü! Sahneye topallayarak çıktı

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Tivorlu İsmail, Avrupa turnesinde omuzlardan düşürüldü! Sahneye topallayarak çıktı
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2 yorum
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Tivorlu İsmail, Avrupa turnesinde omuzlardan düşürüldü! Sahneye topallayarak çıktı
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Kaos Şov'un Avrupa turnesine katılan Tivorlu İsmail, hayranlarının omuzlarında taşındığı sırada yere düşürüldü. Yaşadığı talihsiz kazanın ardından sahneye topallayarak çıkan ünlü şarkıcının o anları dikkat çekti.

Kendine özgü sahne performansı ve hareketli şarkılarıyla tanınan Tivorlu İsmail, Kaos Şov'un Avrupa turnesinde beklenmedik bir olay yaşadı. Turne kapsamında büyük ilgi gören şarkıcı, kalabalığın omuzlarında taşındığı sırada dengesini kaybederek yere düştü.

OMUZLARDA TAŞINIRKEN YERE DÜŞÜRÜLDÜ

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Tivorlu İsmail, kalabalığın omuzlarında ilerlediği sırada yere düşürüldü. Yaşanan talihsiz olayın ardından şarkıcının yürümekte zorlandığı görüldü.

SAHNEYE TOPALLAYARAK ÇIKTI

Düşmenin ardından sahneye topallayarak çıkan Tivorlu İsmail'in yaşadığı aksilik dikkat çekti. Şarkıcının sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor.

MagazinAvrupaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (2)

  • Sait Demirel Sait Demirel:
    hiç kalıbının adamı değil her seferinde kendini nasıl rezil ediyor böyle anlamadım izleyenleri kadar dinleyenleri kadar alay edenleri de o kadar yani ha bire dalga geçiyorlar 1 1 Yanıtla
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Bu kim ? 1 0 Yanıtla
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