Emine Erdoğan’dan "COP31" mesajı: Bir fikirle başladı, sınırları aşan dev bir harekete dönüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "30 Mart'ın 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilanı ve başkanlığını yürüttüğüm BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Danışma Kurulu'nun kurulmasıyla ülkemizin tecrübesi farklı coğrafyalara taşındı. Şimdi bu 9 yıllık birikim, Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'e uzanıyor." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 9 yıl önce, toprağın bereketini, suyun kıymetini ve tabiatın dengesini koruma niyetiyle adım attıklarını belirtti.

"BİR FİKİRLE BAŞLAYAN DEĞİŞİM, ORTAK BİR SORUMLULUĞUN SESİ OLDU"

2017'de başlayan "Sıfır Atık" yolculuğunun bugün sınırları aşan güçlü bir çevre seferberliğine dönüştüğüne dikkati çeken Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir fikirle başlayan bu değişim, evlerden okullara, şehirlerden uluslararası platformlara yayıldı. Dünyanın dört bir yanında yankılanan ortak bir sorumluluğun sesi oldu. Çünkü Sıfır Atık, yalnızca neyi attığımızla değil, neyin kıymetini bildiğimizle ilgilidir. Hayatın her alanına dokunan bir anlayıştır. Türkiye'nin öncülüğünde 2022'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Sıfır Atık Kararı ise bu yolculuğun küresel dönüm noktasıdır. 30 Mart'ın 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilanı ve başkanlığını yürüttüğüm BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Danışma Kurulu'nun kurulmasıyla ülkemizin tecrübesi farklı coğrafyalara taşındı. Şimdi bu 9 yıllık birikim, Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'e uzanıyor. Böylelikle Sıfır Atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimseneceğine yürekten inanıyorum."

Emine Erdoğan, daha temiz bir dünya kadar, tabiata hürmet eden bir yaşam kültürünü de gelecek nesillere bırakabilmenin en büyük temennisi olduğunu kaydetti.

Bu inancı paylaşan ve onu emeğiyle çoğaltan herkese gönülden teşekkür eden Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yılını en içten dileklerle kutladı.