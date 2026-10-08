UNESCO Müzik Şehirleri Şanlıurfa\'da buluşuyor! 30 ülkeden temsilci kente gelecek

UNESCO Müzik Şehri unvanına sahip Şanlıurfa, farklı ülkelerin müzik şehirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika'dan gelecek konuklar, toplantılar ve konserlerin yanı sıra kentin tarihi mekanlarını da gezecek.

"MÜZİĞİN KÖKLERİNİN İZİNDE" TEMASIYLA DÜZENLENECEK

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın müzik alanındaki temsilcilerinin katılacağı toplantı, "Müziğin Köklerinin İzinde: Tarihin Sıfır Noktasından Modern Dünyaya" temasıyla gerçekleştirilecek. Programda müziğin geçmişten geleceğe aktarımı, gençlerin müzik eğitimindeki rolü ve şehirler arasındaki kültürel iş birlikleri ele alınacak.

GÜLPINAR: KENTİN MİRASINI TANITMA FIRSATI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, toplantının kentin müzik ve kültür mirasının uluslararası alanda tanıtılması açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Şanlıurfa'nın binlerce yıllık müzik geleneğine dikkat çeken Gülpınar, farklı ülkelerden gelecek konuklara kentin tarihini, müziğini, gastronomisini ve kültürel zenginliklerini tanıtacaklarını belirtti.

DEVLET OPERASI, AŞIKLAR VE DENGBEJLER SAHNE ALACAK

Programda Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının yanı sıra Kısaslı aşıklar, Kırşehir Abdalları ve dengbejler sahne alacak. Hırvatistan'dan ve Romanya'nın Piteşti kentinden gelecek müzik grupları da konser verecek.

Tematik oturumların yanı sıra konservatuvar eğitimi, müziğin kuşaklar arası aktarımı ve kültürel süreklilik konularında atölyeler düzenlenecek.

GÖBEKLİTEPE'DEN SIRA GECESİNE

Uluslararası konuklar, toplantıların yanı sıra Halfeti, Göbeklitepe, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Balıklıgöl'ü ziyaret edecek. Programın son gününde Barutçu Hanı'nda düzenlenecek sıra gecesinde konuklara Şanlıurfa'nın geleneksel müzik kültürü tanıtılacak.

MÜZİK KÜRESİ KANSAS CITY'YE DEVREDİLECEK

UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı'nı simgeleyen ve İtalya'nın Pesaro kentinde düzenlenen törenle Şanlıurfa'ya teslim edilen UNESCO Müzik Küresi, yapılacak devir teslim töreniyle bir sonraki ev sahibi şehir olan ABD'nin Kansas City kentine devredilecek.