Rus Ordusu, Arktik tatbikatı yaptı - Son Dakika
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Rus Ordusu, Arktik tatbikatı yaptı

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Rusya, Avrupa ve NATO ile savaşın eşiğine geldiği dönemde çok sayıda ülkeye mesaj niteliğinde tatbikata imza attı. Arktik Tatbikatı'nda ülkenin kuzeyinden gelen düşman güçlerin püskürtülmesi simüle edildi.

Rusya, NATO ve Avrupa ülkeleriyle gerilimin tırmandığı bir dönemde Arktik bölgesinde dikkat çeken bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Kuzey Filosu tarafından Franz Josef Land takımadalarında düzenlenen tatbikatta, ülkenin kuzeyinden gelebilecek olası düşman saldırılarının püskürtülmesi simüle edildi. Operasyonda görev alan Bastion kıyı savunma füze sistemleri, belirlenen hedefleri başarıyla imha etti.

DONDURUCU SOĞUKTA TATBİKAT

Aşırı soğuk ve zorlu hava şartlarında icra edilen tatbikatta, son askeri operasyonlardan elde edilen saha deneyimleri uygulandı. İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla genişleyen NATO varlığına yanıt niteliği taşıyan bu hamleyle Moskova yönetimi, stratejik öneme sahip Kuzey Deniz Yolu ve Arktik bölgesindeki hakimiyetini koruma mesajı verdi.

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SON DAKİKA: Rus Ordusu, Arktik tatbikatı yaptı - Son Dakika
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