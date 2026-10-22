Rus Ordusu, Arktik tatbikatı yaptı

Rusya, NATO ve Avrupa ülkeleriyle gerilimin tırmandığı bir dönemde Arktik bölgesinde dikkat çeken bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Kuzey Filosu tarafından Franz Josef Land takımadalarında düzenlenen tatbikatta, ülkenin kuzeyinden gelebilecek olası düşman saldırılarının püskürtülmesi simüle edildi. Operasyonda görev alan Bastion kıyı savunma füze sistemleri, belirlenen hedefleri başarıyla imha etti.

DONDURUCU SOĞUKTA TATBİKAT

Aşırı soğuk ve zorlu hava şartlarında icra edilen tatbikatta, son askeri operasyonlardan elde edilen saha deneyimleri uygulandı. İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla genişleyen NATO varlığına yanıt niteliği taşıyan bu hamleyle Moskova yönetimi, stratejik öneme sahip Kuzey Deniz Yolu ve Arktik bölgesindeki hakimiyetini koruma mesajı verdi.