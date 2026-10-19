Avrupa'da protesto dalgasının perde arkasında ne var? Hüsamettin Aslan'dan dikkat çeken analiz - Son Dakika
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Avrupa'da protesto dalgasının perde arkasında ne var? Hüsamettin Aslan'dan dikkat çeken analiz

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Fransa, İtalya, İspanya ve Arnavutluk başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde yaşanan protestoları değerlendiren Dış Politika Yazarı Hüsamettin Aslan, gösterilerin yalnızca ekonomik sorunlardan kaynaklanmadığını öne sürdü. Haberler.com sunucusu Melis Yaşar'a konuşan Aslan, Avrupa'da küresel güç mücadelesinin etkilerinin görüldüğünü belirterek protestoların devam edebileceğini ancak hükümetleri devirecek ölçekte bir dönüşüm beklemediğini söyledi.

Avrupa'nın birçok ülkesinde yaşanan protestolar, kıtanın siyasi ve ekonomik geleceğine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Fransa ve İtalya'da şiddet olaylarına dönüşen gösteriler ile Arnavutluk ve Yunanistan'daki protestoları değerlendiren Dış Politika Yazarı Hüsamettin Aslan, Haberler.com sunucusu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Aslan, ülkelerdeki toplumsal tepkilerin farklı nedenlerden kaynaklandığını ancak uluslararası siyasi gelişmelerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

"PROTESTOLARIN GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN BOYUTU VAR"

Avrupa'daki protestoların yalnızca ekonomik gerekçelerle açıklanamayacağını belirten Aslan, ülkelerin kendi iç dinamiklerinin yanı sıra küresel siyasi gelişmelerin de dikkate alınması gerektiğini söyledi.

İspanya ve Portekiz'de konut fiyatları ile kira artışlarının, Fransa'da eğitim politikalarına yönelik tepkilerin, Almanya ve Avusturya'da ise öğrencilerin taleplerinin öne çıktığını ifade eden Aslan, farklı toplumsal sorunların protestoları tetiklediğini anlattı.

Gösterilerin tek bir merkezden yayılan domino etkisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Aslan, protestoların siyasi sonuçlarının ülkeden ülkeye farklılaşabileceğine dikkat çekti.

NATO'NUN SAVUNMA HARCAMALARI HEDEFİNE DİKKAT ÇEKTİ

Aslan, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO ülkelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ine çıkarması yönündeki yaklaşımının Avrupa'daki siyasi tartışmalarla bağlantılı olduğunu savundu.

Savunma bütçelerindeki artışın eğitim, kültür ve sosyal politikalara ayrılan kaynaklar üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade eden Aslan, özellikle gençlerin, işçilerin ve ekonomik açıdan dezavantajlı kesimlerin protestolarda öne çıktığını belirtti.

Aslan'a göre Avrupa'daki gösteriler, ekonomik taleplerin yanı sıra savunma politikaları ve uluslararası ittifaklara ilişkin siyasi tartışmaların da etkisini taşıyor.

"AVRUPA'DA YENİ BİR DÜZEN KURULUYOR"

Melis Yaşar'ın Avrupa'da yeni bir düzen kurulup kurulmadığına ilişkin sorusunu yanıtlayan Aslan, kıtada küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiğini ileri sürdü.

Fransa, İspanya, İtalya ve diğer Avrupa ülkelerindeki protestoların siyasi sonuçlarına dikkat çeken Aslan, özellikle merkez siyasetin karşı karşıya kaldığı toplumsal tepkilerin Avrupa'daki siyasi dengeleri etkileyebileceğini söyledi.

Aslan, protestoların bazı ülkelerde milliyetçi ve muhafazakâr siyasi hareketlerin güç kazanmasına zemin hazırlayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

"KONTROLLÜ GERİLİM DEVAM EDECEK"

Avrupa'daki protestoların geleceğine ilişkin konuşan Aslan, gösterilerin sona ermesini beklemediğini ancak büyük çaplı devrimler veya hükümetlerin kitlesel hareketlerle devrilmesi gibi senaryoları gerçekçi bulmadığını ifade etti.

Aslan, sürece ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Kontrollü bir toplumsal hareketin, kontrollü bir gerilimin kıta Avrupa'sında devam edeceğini düşünüyorum."

Gösterilerin ülkelerin iç siyasi dengelerini etkilemeye devam edebileceğini belirten Aslan, seçim süreçlerinin de protestoların siyasi sonuçları açısından önem taşıdığını söyledi.

TÜRKİYE-AVRUPA İLİŞKİLERİ NASIL ETKİLENECEK?

Avrupa'daki protestoların Türkiye'ye olası etkilerini de değerlendiren Aslan, mevcut gösterilerin Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerde büyük bir kırılmaya neden olmasını beklemediğini söyledi.

Türkiye'nin İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya ile ilişkilerinin yalnızca hükümetler arasındaki siyasi yakınlığa dayanmadığını, ticaret ve stratejik çıkarların da bu ilişkilerde belirleyici olduğunu ifade etti.

Özellikle İtalya ile Libya ve Akdeniz başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak çıkarların bulunduğunu vurgulayan Aslan, Avrupa'daki iç siyasi gelişmelerin Türkiye'nin ekonomik ilişkilerine doğrudan büyük zarar vermesini beklemediğini kaydetti.

FRANSA'DAKİ SİYASİ DEĞİŞİME DİKKAT ÇEKTİ

Fransa'daki siyasi gelişmelere ayrıca değinen Aslan, Marine Le Pen'in temsil ettiği siyasi çizginin Türkiye-Fransa ilişkileri açısından farklı sonuçlar doğurabileceğini savundu.

Aslan, Fransa'da yaşanabilecek siyasi değişimlerin ikili ilişkiler üzerinde protestoların kendisinden daha belirleyici olabileceğini ifade etti.

Avrupa'daki protestoların arka planında ekonomik sorunların, toplumsal taleplerin ve küresel siyasi rekabetin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Aslan, kıtadaki gerilimin bir süre daha devam edebileceği görüşünü yineledi.

PolitikaİspanyaTürkiyeİtalyaFransaAvrupaSon Dakika

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