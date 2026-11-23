İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanın güvenlik kameralarına yansıması üzerine ekipler harekete geçti. Bölgede aslan görüldüğü yönündeki ihbarın ardından jandarma, emniyet, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada görülen hayvanın bulunması için ormanlık alanlarda arama yapıldı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI DA ARAMALARA KATILDI

Arama çalışmaları devam ederken Galatasaray'ın milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın da bölgede bulunduğu ortaya çıktı. O esnada Uskumruköy'de olduğu belirtilen yıldız futbolcunun, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiği ve aramalara destek verdiği aktarıldı. Bardakcı'nın gece saatlerinde arama yapılan bölgede bulunduğu anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

GALATASARAY TARAFTARINDAN TAKDİR: HELAL OLSUN, BÜYÜK CESARET!

Abdülkerim Bardakcı'nın aslan arama çalışmalarına katıldığı görüntüler, Galatasaray taraftarlarının da dikkatini çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tehlikeli bir hayvanın arandığı bölgede bulunarak çalışmalara destek veren milli futbolcunun davranışını cesur buldu. Bardakcı'nın görüntülerini değerlendiren taraftarlar, "Helal olsun, büyük cesaret" sözleriyle yıldız oyuncuya yönelik takdirlerini dile getirdi.

ASLANI SEVDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Öte yandan Abdülkerim Bardakcı, arama çalışmalarında görüntülenmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Milli futbolcu, iki aslanın bulunduğu bir ortamda yavru aslanlardan birini sevdiği görüntülerini yayımladı. Bardakcı'nın paylaşımında gülücük ve aslan emojilerine yer vermesi dikkat çekti. Sarıyer'de aranan aslanın Bardakcı'ya ait olduğu da öne sürüldü. Ancak hayvanın milli futbolcuya ait olduğu yönündeki iddialar henüz doğrulanmadı.

ASLAN TERMAL KAMERALARLA TESPİT EDİLDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk aramalarda hayvana rastlanmaması üzerine bölgeye termal kameralı ekipler sevk edildi.

Ormanlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hayvanın bulunduğu bölge tespit edildi. Uzman veteriner hekimlerin de katıldığı ekiplerin, hayvanı zarar vermeden yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada, "Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir." ifadelerini kullandı.