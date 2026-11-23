Çin'deki bir hayvanat bahçesinde yaşayan 19 yaşındaki obez leopar için dikkat çeken bir karar alındı. Fazla kiloları nedeniyle daha önce zayıflama programına alınan Pan Baobao isimli leoparın, ilerleyen yaşı nedeniyle artık diyete sokulmayacağı açıklandı. İnsan yaşıyla 70 ila 80 yaşlarında olduğu belirtilen leoparın, kalan ömrünü sağlıklı ve konforlu geçirmesine öncelik verilecek.

FAZLA KİLOLARIYLA TANINIYOR

Çin'in Sichuan eyaletindeki Panzhihua Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Pan Baobao isimli leopar, yuvarlak gövdesi ve iri karnıyla yeniden dikkat çekti.

2024 yılında ziyaretçilerin paylaştığı görüntülerle tanınmaya başlayan leopar, animasyon filmi Zootopia'daki iri yapılı polis karakterine benzetilmişti. Hayvanın fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayabileceği yönündeki endişeler üzerine hayvanat bahçesi yönetimi zayıflama programı başlatmıştı.

19 YAŞINA GELİNCE DİYETTEN VAZGEÇİLDİ

Leoparın yeniden kilolu görünmesi üzerine hayvanat bahçesi yetkilileri açıklama yaptı. Pan Baobao'nun artık 19 yaşında olduğunu belirten yetkililer, bu yaşta kilo vermeye zorlanmasının sağlığı açısından uygun olmadığını ifade etti.

Hayvanat bahçesi yetkilisi Zhang Songwen, leoparın insan yaşıyla yaklaşık 70 ila 80 yaşlarında olduğunu belirterek yaşlı hayvanlarda kilo kaybından çok mevcut sağlık durumunun korunmasına önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Zhang, yaşlanan hayvanların da insanlar gibi fiziksel değişimler geçirdiğini, bu nedenle leoparın yeterli beslenmesinin ve kilosunu korumasının öncelikli olduğunu anlattı.

HER GÜN YARIM KİLODAN FAZLA ET YİYOR

Pan Baobao'nun günlük beslenme programında 500 gramdan fazla sığır eti bulunuyor. Beslenme dengesinin korunması amacıyla bazı günlerde tavuk eti de veriliyor.

Yetkililer, leoparın son veteriner kontrolünde sağlık göstergelerinin normal olduğunu ve kilosunda önemli bir değişiklik yaşanmadığını açıkladı.

Hayvanın yaşlandıkça derisinin gevşemesinin daha kilolu görünmesine yol açabileceği de belirtildi.

HAREKET ETMESİ İÇİN YAŞAM ALANI GENİŞLETİLDİ

Hayvanat bahçesi yönetimi, 2024 yılında Pan Baobao'nun daha fazla hareket edebilmesi için yaşam alanını genişletti. Kafesler arasındaki bölmeler kaldırılarak leoparın kullanımına ayrılan alan 45 metrekareye çıkarıldı.

Bakıcıları, hayvanın fiziksel aktivitesini desteklemek amacıyla yaşam alanına büyük bir oyuncak top da yerleştirdi.

Leoparın artık sıkı bir diyet yerine dengeli beslenme, hafif egzersiz ve düzenli veteriner kontrolleriyle yaşamını sürdürmesi hedefleniyor.

KALAN ÖMRÜNÜ HUZUR İÇİNDE GEÇİRECEK

Hayvanat bahçesi yetkilileri, leoparın fazla kilolarından ziyade yaşam kalitesine odaklandıklarını vurguladı.

2024 yılında uzmanlarla yapılan görüşmelerde de leoparın yaşlılığı nedeniyle zayıflama çalışmalarının sürdürülmesinin gerekli olmadığı değerlendirilmişti.

Yetkililer, Pan Baobao'nun kilosu sabit kaldığı ve sağlık durumu iyi olduğu sürece mevcut bakım programının devam edeceğini belirtti.

2025 yılında Panzhihua kentinin fahri turizm müdürü unvanını da alan leopar, hayvanat bahçesinin en çok ilgi gören sakinlerinden biri olmayı sürdürüyor.