Dün gazeteciydi bugün kral! Bir gecede tahta çıktı - Son Dakika
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Dün gazeteciydi bugün kral! Bir gecede tahta çıktı

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Dün gazeteciydi bugün kral! Bir gecede tahta çıktı
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Uganda’daki Tooro Krallığı’nda 3 yaşında tahta çıkan Kral Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV’ün 34 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından tahtın yeni sahibi belli oldu. Kraliyet ailesine yakın isimler, Oyo’nun vasiyetinde tahtı küçük oğluna bırakmak istediğini öne sürerken, 21 kişilik Babiito klanı komitesi 55 yaşındaki eski gazeteci Edward Rukidi Kijanangoma’yı kral ilan etti. Kijanangoma, düzenlenen geleneksel törenle tahta çıktı.

Uganda'daki geleneksel Tooro Krallığı'nda tahtına henüz 3 yaşındayken çıkan Kral Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV'ün 34 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yeni kralın kim olacağı merak konusu oldu.

Kraliyet ailesine yakın isimler, Oyo'nun hayatını kaybetmeden önce küçük oğlunun kral olmasını istediği bir vasiyet bıraktığını öne sürerken, 21 kişilik Babiito klanı komitesi bu çocuğu tanımayarak Edward Rukidi Kijanangoma'yı kral ilan etti.

Dün gazeteciydi bugün kral! Bir gecede tahta çıktı

YENİ KRAL 4 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

55 yaşındaki Kijanangoma'nın tahta çıkışı geleneksel törenlerle gerçekleştirildi. Gece yarısından itibaren başlayan ritüeller kapsamında çeşitli seremonilere katılan Kijanangoma, yaklaşık 4 kilometre yürüyerek Karuziika Kraliyet Sarayı'na ulaştı.

Taç giyme töreninin ardından krallığın kolay elde edilmediğini simgeleyen sembolik bir mücadele gerçekleştirildi. Kijanangoma daha sonra Babiito kraliyet klanı üyeleri tarafından kutsandı.

Yeni kralın tahta çıkmasıyla birlikte Tooro Krallığı'ndaki taht, Kral Oyo'nun mensup olduğu hanedanın ana kolundan farklı bir koluna geçti.

Dün gazeteciydi bugün kral! Bir gecede tahta çıktı

YILLARCA GAZETECİLİK YAPTI

1970 doğumlu Kijanangoma'nın geçmişi ise kraliyet tahtından oldukça farklı. Makerere Üniversitesi'nde kitle iletişimi eğitimi alan ve 1999'da mezun olan Kijanangoma, uzun yıllar gazeteci ve televizyon sunucusu olarak çalıştı.

Uganda'nın yanı sıra komşu Ruanda'da da yayıncılık yapan Kijanangoma, Uganda Broadcasting Corporation'da da görev aldı. 21 yılı aşkın gazetecilik kariyerinin ardından bu kez ekran karşısına değil, kraliyet tahtına çıktı.

Kijanangoma, kral olarak yaptığı ilk açıklamalardan birinde gazetecilik döneminde kurduğu bağlantıları Tooro halkının yararına kullanacağını söyledi. "Bu unvanı bana kral olarak verdiler ama tek başıma çalışamam, sizinle birlikte çalışmalıyım" diyen Kijanangoma, birlik ve kalkınmaya odaklanacağını belirtti.

Dün gazeteciydi bugün kral! Bir gecede tahta çıktı

ADI DA KRALİYET TARİHİNDEN GELİYOR

Kijanangoma'nın adı da Tooro Krallığı'nın geçmişiyle bağlantılı. Babasının, bu ismi taşıyan ilk kişi olduğu ve Kral Rukidi III'ün tahta çıktığı yıl doğduğu belirtildi. Kral Rukidi III tarafından verilen Kijanangoma isminin "kraliyet davuluyla gelen kişi" anlamına geldiği ifade ediliyor. Nesiller önce verilen bu isim, bugün sahibinin gerçekten kraliyet tahtına çıkmasıyla dikkat çekici bir anlam kazandı.

Dün gazeteciydi bugün kral! Bir gecede tahta çıktı

TOORO KRALLARI SİYASİ YETKİYE SAHİP DEĞİL

Tooro, Uganda'nın resmi olarak tanınan dört tarihi krallığından biri. Ülkedeki kralların resmi siyasi yetkileri bulunmuyor ancak geleneksel ve kültürel açıdan önemli bir konumları bulunuyor.

Uganda'daki krallıklar 1967'de kaldırılırken, 1990'lı yılların başında Devlet Başkanı Yoweri Museveni yönetimi tarafından yeniden tanındı.

Kijanangoma'nın tahta çıkış törenine Museveni de katıldı. Museveni'nin oğlu ve ülkenin askeri lideri Muhoozi Kainerugaba da yeni krala destek verdi.

Dün gazeteciydi bugün kral! Bir gecede tahta çıktı

KRALİÇE, OĞLUNUN VASİYETİNİN UYGULANMASINI İSTEDİ

Öte yandan Kral Oyo'nun annesi Kraliçe Best Kemigisa, oğlunun vasiyetine uyulması gerektiğini savundu. Kijanangoma'nın kral ilan edilmesini eleştiren Kemigisa, vasiyetin kraliyet ailesine okunmasının ardından başka bir kralın ilan edilmesini "son derece acı verici" olarak nitelendirdi.

Dün gazeteciydi bugün kral! Bir gecede tahta çıktı

Kemigisa, Oyo'nun oğlunun ABD'nin Teksas eyaletinde yaşadığını ve yaşanan gerilim nedeniyle çocuğun ülkesine getirilemediğini söyledi.

Tooro Krallığı Enformasyon Bakanı Charles Mwanguhya ise çocuğun bugüne kadar kamuoyuna veya resmi makamlara tanıtılmadığını belirtti. Mwanguhya, bu nedenle Oyo'nun geride bir oğul bırakmadığı yönündeki görüşün giderek daha fazla kabul gördüğünü ifade etti.

Kijanangoma'nın annesi Assimwe Yusta Kijanangoma ise oğlunun yeni görevine hazır olduğunu söyledi. Oğlunu geleneksel değerlerle yetiştirdiğini belirten anne, onun sakin ve iyi huylu biri olduğunu ifade etti.

Dün gazeteciydi bugün kral! Bir gecede tahta çıktı
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