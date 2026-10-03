Antalya Gazipaşa'da vücudunda kesikler bulunan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya Gazipaşa'da vücudunda kesikler bulunan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Antalya Gazipaşa\'da vücudunda kesikler bulunan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yangın havuzu yakınında yerde hareketsiz bulunan 20 yaşındaki gencin vücudunun farklı yerlerinde kesikler bulunduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, olay yerine yakın yerde gence ait motosikleti buldu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bıçaklanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

VÜCUDUNDA KESİKLER BULUNDU

İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkisinde bulunan yangın havuzunun yanında bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri vücudunun farklı yerlerinde kesikler bulunan Yasin Erdem Bayır'ın (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, olay yerine yakın Bayır'a ait motosiklet bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
3. SayfaJandarmaGazipaşaAntalyaOlaylarGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Bir nesil boyle heba oluyor.maddeden.sonra cocuk yapın deniyor.bu coxuk be gencleri korumak icin maddeye agir ceza getirmemiz gerekiyor.ne cezaevi yeter ne ilac.devlet bu konuda sert olacak.asya ulkeleri gibi.sokana satan yapana idam diyecek 2 0 Yanıtla
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