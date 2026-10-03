Tunceli-Erzincan kara yolunda cipin çarptığı ayı öldü, sürücü yara almadı

Tunceli-Erzincan kara yolunda cipin çarptığı ayı öldü, sürücü yara almadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli-Erzincan kara yolunun 15'inci kilometresindeki Söğütlü Çeşme mevkisinde akşam saatlerinde dağlık alandan yola çıkan ayıya cip çarptı, ayı öldü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken durum Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirildi, inceleme başlatıldı.
TUNCELİ'de dağlık alandan aniden yola çıkan ayı, cipin çarpması sonucu öldü.
Kaza, akşam saatlerinde Tunceli- Erzincan kara yolunun 15'inci kilometresindeki Söğütlü Çeşme mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip, dağlık alandan aniden kara yoluna çıkan ayıya çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yol kenarına savrulan ayının öldüğü belirlendi. Durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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