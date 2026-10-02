Trump, Irak'tan çekilme sonrası müttefiklere 'terk etmem' güvencesi verdi - Son Dakika
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Trump, Irak'tan çekilme sonrası müttefiklere 'terk etmem' güvencesi verdi

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Trump, Irak\'tan çekilme sonrası müttefiklere \'terk etmem\' güvencesi verdi
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ABD Başkanı Trump, Irak'tan tüm Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından müttefiklerini bırakmayacağını açıkladı. Trump, Dubai'den Tel Aviv'e giderken Suudi Arabistan'a acil iniş yapan uçağa saldırının arkasında İran varsa İran'ın çok sert şekilde hedef alınacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesinin ardından müttefiklerini terk etmeyeceklerini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Texas'ta düzenleyeceği etkinlikler için Washington'dan ayrılırken, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Irak'taki tüm Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesinin ardından bu ülkeye ilişkin değerlendirmesi sorulan Trump, "Ben müttefiklerimizi asla terk etmem" dedi.

Trump, Dubai'den Tel Aviv'e giderken Suudi Arabistan'a acil iniş yapan uçakla ilgili, "Uçağa yapılan saldırının arkasında İran varsa, İran'a misilleme yapacak mısınız?" sorusunu ise "Onlar çok sert bir şekilde hedef alınacaklar, merak etmeyin" diye yanıtladı.

Kaynak: DHA
Suudi ArabistanDonald TrumpABD BaşkanıTel AvivPolitikaDünyaDubaiİranIrakSon Dakika

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