Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Biba: “İtfaiye teşkilatımızı güçlendirmenin haklı gururunu yaşıyoruz” - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Biba: “İtfaiye teşkilatımızı güçlendirmenin haklı gururunu yaşıyoruz”

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Biba: “İtfaiye teşkilatımızı güçlendirmenin haklı gururunu yaşıyoruz”
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, İtfaiye Mesleki Eğitim Tamamlama Töreni'nde, "Halihazırda toplam 902 olan personel sayımız, bugünden itibaren bin 52 oldu. Bir yandan sizlerin mutluluğunu paylaşırken diğer yandan da itfaiye teşkilatımızı güçlendirmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, İtfaiye Mesleki Eğitim Tamamlama Töreni'nde, "Halihazırda toplam 902 olan personel sayımız, bugünden itibaren bin 52 oldu. Bir yandan sizlerin mutluluğunu paylaşırken diğer yandan da itfaiye teşkilatımızı güçlendirmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapacak 150 aday personel, üç aylık mesleki eğitimlerini başarıyla tamamladı. Bu kapsamda Tofaş Spor Salonu'nda İtfaiye Mesleki Eğitim Tamamlama Töreni düzenlendi.

Başkan Vekili Şahin Biba'nın katıldığı tören, itfaiye personeli tarafından Türk bayrağı ve kurum bayraklarıyla gerçekleştirilen iniş gösterisiyle başladı.

Törende konuşan Şahin Biba, itfaiye teşkilatının yangınların yanı sıra çeşitli felaket ve doğal afetlerde de canlarını hiçe sayarak görevlerini yerine getirdiğini belirtti. İtfaiye personelinin canlı ayrımı yapmaksızın tehlikelerden kurtarmak ve korumak için kendilerini siper ettiğini söyleyen Biba, itfaiyecilerin cesaretlerinin takdire şayan olduğunu ifade etti. İtfaiye teşkilatının 1714 yılından bu yana görev bilinci ve sorumluluk anlayışıyla hizmet verdiğini dile getiren Biba, görevleri başında hayatını kaybeden itfaiye şehitlerini de rahmetle andı.

"BUGÜNDEN İTİBAREN PERSONEL SAYIMIZ BİN 52 OLDU"

Üç aylık zorlu mesleki eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 150 personelin göreve başlayacağını belirten Biba, "İtfaiye Dairesi Başkanlığımız bünyesinde göreve başlayacak olan 150 gözü kara personelimiz mesleki eğitimlerini başarıyla bitirdi. Halihazırda toplam 902 olan personel sayımız, bugünden itibaren bin 52 oldu. Bir yandan sizlerin mutluluğunu paylaşırken diğer yandan da itfaiye teşkilatımızı güçlendirmenin haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Yeni itfaiye personeli ve ailelerini tebrik eden Biba, eğitimlerini dereceyle tamamlayan personellere de teşekkür ederek, "150 evladımızın her birinin görevini layıkıyla yerine getireceğinden hiç kuşkum yoktur. Rabbim sizleri korusun ve görevlerinizde muvaffak eylesin" ifadelerini kullandı.

Biba, kursu derece ile bitiren aday personele madalyalarını takdim etti. Aday personel, itfaiyecilik mesleğinin temel değerlerine, görev ve sorumluluklarına bağlılıklarını ifade etmek amacıyla hep birlikte mesleki görev ve sorumluluk sözü verdi. Ardından itfaiyeci duası gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA
GüvenlikİtfaiyeGüncelBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Ahmet Çakar’dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
Doktor da bunu yaparsa “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu Doktor da bunu yaparsa! “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu
Montella’nın tazminatı ’tuzlu’ çıktı İşte TFF’nin ödemesi gereken rakam Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
16:42
20 yılda mucize yarattı Yok edilen orman yeniden hayat buldu
20 yılda mucize yarattı! Yok edilen orman yeniden hayat buldu
16:31
Meclis’ten çıkarken oğlu soruldu Hayati Yazıcı’dan tek cümlelik yanıt
Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
16:18
Ortalığı karıştıran görüntü Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
Ortalığı karıştıran görüntü! Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
16:02
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 16:56:19. #.0.3#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Biba: “İtfaiye teşkilatımızı güçlendirmenin haklı gururunu yaşıyoruz” - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei