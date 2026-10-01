Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Biba: “İtfaiye teşkilatımızı güçlendirmenin haklı gururunu yaşıyoruz”

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, İtfaiye Mesleki Eğitim Tamamlama Töreni'nde, "Halihazırda toplam 902 olan personel sayımız, bugünden itibaren bin 52 oldu. Bir yandan sizlerin mutluluğunu paylaşırken diğer yandan da itfaiye teşkilatımızı güçlendirmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapacak 150 aday personel, üç aylık mesleki eğitimlerini başarıyla tamamladı. Bu kapsamda Tofaş Spor Salonu'nda İtfaiye Mesleki Eğitim Tamamlama Töreni düzenlendi.

Başkan Vekili Şahin Biba'nın katıldığı tören, itfaiye personeli tarafından Türk bayrağı ve kurum bayraklarıyla gerçekleştirilen iniş gösterisiyle başladı.

Törende konuşan Şahin Biba, itfaiye teşkilatının yangınların yanı sıra çeşitli felaket ve doğal afetlerde de canlarını hiçe sayarak görevlerini yerine getirdiğini belirtti. İtfaiye personelinin canlı ayrımı yapmaksızın tehlikelerden kurtarmak ve korumak için kendilerini siper ettiğini söyleyen Biba, itfaiyecilerin cesaretlerinin takdire şayan olduğunu ifade etti. İtfaiye teşkilatının 1714 yılından bu yana görev bilinci ve sorumluluk anlayışıyla hizmet verdiğini dile getiren Biba, görevleri başında hayatını kaybeden itfaiye şehitlerini de rahmetle andı.

"BUGÜNDEN İTİBAREN PERSONEL SAYIMIZ BİN 52 OLDU"

Üç aylık zorlu mesleki eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 150 personelin göreve başlayacağını belirten Biba, "İtfaiye Dairesi Başkanlığımız bünyesinde göreve başlayacak olan 150 gözü kara personelimiz mesleki eğitimlerini başarıyla bitirdi. Halihazırda toplam 902 olan personel sayımız, bugünden itibaren bin 52 oldu. Bir yandan sizlerin mutluluğunu paylaşırken diğer yandan da itfaiye teşkilatımızı güçlendirmenin haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Yeni itfaiye personeli ve ailelerini tebrik eden Biba, eğitimlerini dereceyle tamamlayan personellere de teşekkür ederek, "150 evladımızın her birinin görevini layıkıyla yerine getireceğinden hiç kuşkum yoktur. Rabbim sizleri korusun ve görevlerinizde muvaffak eylesin" ifadelerini kullandı.

Biba, kursu derece ile bitiren aday personele madalyalarını takdim etti. Aday personel, itfaiyecilik mesleğinin temel değerlerine, görev ve sorumluluklarına bağlılıklarını ifade etmek amacıyla hep birlikte mesleki görev ve sorumluluk sözü verdi. Ardından itfaiyeci duası gerçekleştirildi.