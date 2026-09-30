Bursa Karacabey\'de Bandırma yolunda kanala düşen otomobilde 1 kişi yaralandı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karayolu kenarındaki kanala düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Karacabey-Bandırma yolunda, Dağkadı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Karacabey'den Bandırma istikametine seyir halinde olan Mert Ö. (24) yönetimindeki 34 EHF 997 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yoldaki kanala düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mert Ö., ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.