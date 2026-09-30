İlahiyat Dekanı Apak, ibadetlerin kul hakkını ortadan kaldırmadığını söyledi - Son Dakika
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İlahiyat Dekanı Apak, ibadetlerin kul hakkını ortadan kaldırmadığını söyledi

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İlahiyat Dekanı Apak, ibadetlerin kul hakkını ortadan kaldırmadığını söyledi
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Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Apak, DAĞDER'in Dağ Yöresi Yazar Buluşmaları programına konuk oldu. Apak, ibadetlerin başkalarına karşı sorumlulukları kaldırmadığını, ahlakın her alanı kapsadığını söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Apak, DAĞDER Nilüfer Şubesi tarafından düzenlenen Dağ Yöresi Yazar Buluşmaları programının konuğu oldu. Apak, konuşmasında İslam'da ahlakın yeri, ibadetlerle ilişkisi, kul hakkı ve genç kuşaklara örnek olmanın önemi üzerinde durdu.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ve Saadet Partisi Nilüfer İlçe yöneticilerinin de katıldığı programda konuşan Prof. Dr. Apak, "Toplumda ahlak kavramı çoğu zaman çocuklar için terbiye, yetişkinler için ise iffet üzerinden değerlendiriliyor. Bu yaklaşım kavramı daraltıyor. Ahlak; aile ilişkilerinden çalışma hayatına, komşuluk bağlarından çevreye karşı sorumluluklara kadar uzanıyor. Dürüstlük, adalet, hakkaniyet ve başkalarının haklarını gözetmek bu anlayışın temel unsurlarıdır. İnsan yalnızca diğer insanlara değil, suya, yiyeceklere ve çevresindeki bütün varlıklara karşı sorumluluk taşımaktadır. İsraftan kaçınmanın da ahlaki bir yükümlülük olduğunu unutmamak gerekiyor. Dini görevleri yerine getirmenin başkalarına karşı sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Yalan söylemek, iftira etmek, adaletsiz davranmak ve insanların haklarını ihlal etmek gibi davranışların ibadetlerden bağımsız değerlendirilemez. Ahlaki sorumluluklar yalnızca toplumsal yaptırımlarla sınırlı değildir. İnsanın bu davranışlarından dolayı Allah'a karşı da sorumlu vardır" diye konuştu.

İhsan kavramına da değinen Apak, "Bu kavram yalnızca ibadetlerle sınırlandırılmamalıdır. İnsanın mesleğini, aile içindeki görevlerini ve günlük sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmesi de ihsan anlayışına dahildir. Adaletin kişisel yakınlıkların ve husumetlerin üzerinde tutulması gerekir. Dini değerlerin haksızlıkları veya ayrıcalıkları meşrulaştırmak amacıyla kullanılmasının tehlikesine dikkat etmek gerekiyor. Kur'an bir hayat rehberidir. Hazreti Peygamber ise davranışlarıyla örnek alınması gereken bir şahsiyettir. Dini bilginin günlük yaşama yansıması önemlidir" dedi.

Yeni kuşaklara yönelik sürekli olumsuz değerlendirmelerin doğru olmadığını ifade eden Apak, "Her neslin kendi döneminin imkanları ve zorlukları içinde değerlendirilmesi gerekiyor. Gençleri anlamak, onlarla iletişim kurmak ve gelişimlerine destek olmak önemlidir. Ahlaki değerlerin aktarılmasında yetişkinlerin davranışları belirleyicidir. Ahlaklı bir toplum bireysel sorumlulukla oluşur. Herkesin öncelikle kendi davranışlarını gözden geçirmesi, söylediklerini hayatında uygulaması ve çevresine örnek olması gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Uludağ ÜniversitesiKültür SanatEğitimBursaYerelSon Dakika

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