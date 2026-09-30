Emekli doktor evinde ölü bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde emekli Doktor İbrahim Aydın (70) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

HABER ALAMAYAN KOMŞULARI İHBARDA BULUNDU

Arapzade Mahallesi, Şehit Vedat Akdağ Caddesi'ndeki Soydaşkent Konutları'nda yalnız yaşayan emekli Doktor İbrahim Aydın'dan haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Dün saat 19.30 sıralarında yapılan ihbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EVE GİREN EKİPLER ONU HAREKETSİZ BULDU

54'üncü Blok 4'üncü kattaki dairenin kapısı itfaiye ekipleri tarafından açıldı. Eve giren ekipler Aydın'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından İbrahim Aydın'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Doktor İbrahim Aydın'ın Orhangazi Devlet Hastanesi'nde bir dönem görev yaptıktan sonra Yeniköy Sağlık Ocağı'na atandığı ve buradan emekli olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.