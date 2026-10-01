Nilüfer Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde gıda işletmelerini denetledi - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde gıda işletmelerini denetledi

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Nilüfer Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi\'nde gıda işletmelerini denetledi
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Nilüfer Belediyesi ekipleri, Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesindeki gıda işletmelerini denetledi. Denetimde ruhsat uygunlukları, son kullanma tarihleri, saklama koşulları, hijyen ve etiket bilgileri kontrol edildi; işletmelere kurallar anlatıldı.

Nilüfer Belediyesi ekipleri, Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencileri ve vatandaşların, güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde yer alan gıda satışı yapan işletmeleri denetledi.

İncelemeler sırasında işletmelerin ruhsat uygunlukları, sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları, hijyen standartları ve etiket bilgileri kontrol edildi. Mevzuata aykırı durumların önüne geçilmesi hedeflenen saha çalışmalarında, işletme sahiplerine ve çalışanlarına uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler de yapıldı.

Kaynak: İHA
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