Acı Dayı Cantık, tağşiş tespitine itiraz etti, ayrı harç tezgahı kullanacak - Son Dakika
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Acı Dayı Cantık, tağşiş tespitine itiraz etti, ayrı harç tezgahı kullanacak

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Acı Dayı Cantık, tağşiş tespitine itiraz etti, ayrı harç tezgahı kullanacak
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Bakanlığın tağşiş listesindeki Bursa cantıkçısı Acı Dayı'nın temsilcisi Mete Pideci, kıymada tağşiş ve harçta tek tırnaklı tespitine itiraz ettiklerini, hukuki sürecin sürdüğünü açıkladı. İşletme, dışarıdan gelen harç için ayrı tezgah kullanacak ve hijyeni artıracak.

Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde yer alan Bursa'nın köklü cantık işletmelerinden Acı Dayı Pide ve Cantık Salonu'nun üçüncü kuşak temsilcisi Mete Pideci, kamuoyunda yer alan haberlerin ardından açıklama yaptı. Pideci, söz konusu tespite ilk günden itibaren itiraz ettiklerini belirterek hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Alo Gıda hattına Haziran ayında gelen bir ihbar üzerine Kayhan'daki pideciler çarşısında tek bir firma olarak Acı Dayı Cantık'tan alınan numunenin incelenmesinde, kıymada tağşiş olduğu, cantık iç harcında tek tırnaklı bulgularına rastlanıldığı açıklanmıştı.

1958 yılında kurulan ve yaklaşık 70 yıldır Kayhan Çarşısı'nda hizmet veren işletme adına açıklama yapan Mete Pideci, kullandıkları etleri kayıtlı ve faturalı tedarikçilerden temin ettiklerini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı raporda yer alan tespite ilişkin ciddi itirazları bulunduğunu belirten Pideci, "Haberlerde yer alan tespite ilk günden itibaren itiraz ettik. Numune ve laboratuvar sürecine ilişkin ciddi itirazlarımız bulunuyor. Hukuki süreç halen devam ediyor" dedi.

"Gelenek devam edecek, denetimler sıkılaştırılacak"

Açıklamasında işletme bünyesinde uygulanan bazı süreçleri yeniden değerlendirdiklerini de kaydeden Pideci, Bursa'nın eski fırıncılık geleneklerinden biri olan vatandaşların evlerinde hazırladıkları kıyma harçlarını fırına getirerek cantık pişirtme uygulamasını sürdürmek istediklerini belirtti.

Ancak olabilecek bulaş risklerini göz ardı etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Pideci, "Fırınımıza giren her ürünün, kaynağı ne olursa olsun en sıkı kontrol ve hijyen şartları içerisinde işleme alınması bizim sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede işletmede yeni hijyen uygulamalarının hayata geçirileceğini açıklayan Pideci, dışarıdan getirilen harçlar için ayrı tezgah ve ekipman kullanılacağını, ürünlerin uygun kaplarda muhafaza edileceğini, gerekli alanlarda tek kullanımlık malzemelerin tercih edileceğini ve her kullanım sonrasında ilgili alanlarla ekipmanların detaylı şekilde temizleneceğini bildirdi.

"Mesele sadece bugün değil"

Yaşanan sürecin yalnızca ticari bir konu olmadığını savunan Mete Pideci, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Çünkü bizim için mesele sadece bugün değildir. 70 yıllık bir emeğin, bir aile adının ve sizlerin bize duyduğu güvenin söz konusu olduğu bir durumdur. Bizi yıllardır tanıyan, ailemizi bilen ve bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Biz bu sürecin takipçisi olacağız. Sonuna kadar yasal haklarımızı arayacağız. ve en önemlisi, sizlerin güvenini yeniden kazanmak için değil, o güveni hiç kaybetmemek için çalışmaya devam edeceğiz."

1958 yılında Necmeddin Pideci tarafından kurulan Acı Dayı Pide ve Cantık Salonu, Bursa'nın köklü cantık işletmeleri arasında yer alıyor.

Kaynak: İHA
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