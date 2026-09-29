Ankara merkezli TOKİ arsası dolandırıcılığında 15 şüpheliden 7'si tutuklandı - Son Dakika
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Ankara merkezli TOKİ arsası dolandırıcılığında 15 şüpheliden 7'si tutuklandı

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Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, TOKİ'ye ait arsayı sahte belgelerle sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüphelilerin 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlenirken, diğer şüphelilere adli kontrol uygulandı.

Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait arsayı sahte belgelerle kendi mülkiyetindeymiş gibi göstererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara merkezli İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen "konut dolandırıcılığı" operasyonlarında, TOKİ'ye ait bir arsayı kendilerine miras kalmış gibi göstererek sahte belgelerle sattıkları belirlenen 15 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kendilerini, kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları ve TOKİ'ye ait olan bir arsanın kendilerine miras kaldığını öne sürdükleri, hazırladıkları sahte belgeler üzerinden arsayı 20 farklı kişiye sattıkları belirlendi.

Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla paraları kripto para uygulamalarına aktardıkları tespit edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara merkezli TOKİ arsası dolandırıcılığında 15 şüpheliden 7'si tutuklandı - Son Dakika
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