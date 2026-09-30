Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nin 32’nci itfaiye istasyonu, Barakfakih OSB’de hizmete alındı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Kestel ilçesindeki Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde (BOSAB) hizmete alınan itfaiye istasyonunun açılışında konuştu. İl genelinde 32'nci itfaiye istasyonunu açtıklarını belirten Biba, merkezin 3 araç, 9 personelle hizmet vereceğini duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde 32'nci itfaiye istasyonu devreye alındı.

Açılış törenine Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Kestel Kaymakamı Emre Zeybek, BOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akyıldız ve Bursa Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, açılış konuşmalarıyla devam etti.

"HER TÜRLÜ AFET SENARYOSUNA HAZIRLIKLIYIZ"

İtfaiye teşkilatının temellerinin 1714 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde atıldığını belirten Şahin Biba, "O tarihten günümüze kadar yaşayan ve aynı zamanda kendisini yaşatmaya çalışan bir kurum olarak İtfaiye Teşkilatı'nın bugünlerde 312'nci yıl dönümünü kutluyoruz. Asırlardır özveriyle görev yapan itfaiye teşkilatımız, bu süreçte görev başında birçok personelini kaybetmiştir. Öncelikle görev esnasında hayatını kaybeden tüm itfaiye personeline ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Bursa'nın dört bir yanında bulunan itfaiye istasyonlarına bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Biba, "İtfaiye Daire Başkanlığı'mız bünyesinde bulunan 31 istasyon, 902 personel ve 169 araçlık dev filomuzla yangın başta olmak üzere her türlü afet senaryosuna hazırlıklıyız. Geçtiğimiz ay bin 193 yangın ve bin 237 arama-kurtarma olayına müdahale ederek toplam 2 bin 480 olayda vatandaşımızın yardımına koşan itfaiye teşkilatımızla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehirdeki 32'nci itfaiye istasyonunu BOSAB'da açmanın gururunu yaşadıklarını belirten Biba, "Burada 3 araç ve 9 personelimiz görev yapacak. Bu tesisin yapımında ve hizmete girmesinde emeği geçen başta BOSAB yönetimi olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayan bu yatırımı hizmete açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden BOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akyıldız ise şöyle konuştu:

"EKİPLER İŞLETMELERE DAHA HIZLI ULAŞACAK"

"BOSAB olarak 155 fabrikamız, 11 bin 500 çalışanımızla ülkemizin üretimine, ihracatına katkı sağlıyoruz. Bu yönetim gücünün devamı, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına bağlı. Yangın güvenliğine yapılan yatırımları da bu nedenle temel sorumluluk olarak görüyoruz. Yangına müdahalede her dakikanın önemi var. Bu merkez ile ekiplerimizin işletmelerimize daha hızlı ulaşmasını ve bölgemizin acil durumlara hazırlığının güçlenmesini hedefliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile geliştirilen bu iş birliğinin, çevremizdeki yerleşim yerlerine de katkı sağlamasını umuyoruz."

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ve Kestel Kaymakamı Emre Zeybek de yeni itfaiye istasyonunun hayırlı olmasını dileyerek görev alacak itfaiyecilere başarı temennilerinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Daha sonra protokol üyeleri istasyonu ve itfaiye araçlarını inceledi.