Bursa Mudanya Esence\'de sel sonrası 78 personelle temizlik sürüyor

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Esence bölgesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve su baskınlarına yönelik Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor. Ev ve pansiyonlarda su tahliye ve temizlik çalışmaları yürütülürken, cadde, sahil şeridi ve mazgallarda da temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Mudanya Esence bölgesinde yaşanan sel ve su baskınlarının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekipler bölgede çalışma başlattı. Ev ve pansiyonlarda biriken suların tahliye edilmesinin yanı sıra temizlik ve hijyen çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Sahada yürütülen çalışmalara İtfaiye Dairesi, BUSKİ, Sahil Planlama, Tarım A.Ş. ile Yol Bakım ve Onarım ekipleri katılıyor.

Çalışmalarda İtfaiye Dairesi 1 ekip, 2 personel ve 1 araçla; BUSKİ 10 ekip, 30 personel ve 13 araçla; Sahil Planlama 35 personel ve 12 araçla; Tarım A.Ş. 2 ekip, 9 personel ve 2 araçla, Yol Bakım ve Onarım ekipleri ise 2 personel ve 1 araçla görev yapıyor.

Toplam 78 personel ve 29 araç, bölgede su tahliyesi, temizlik ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından cadde, sahil şeridi ve mazgallarda temizlik çalışmaları gerçekleştirilerek su akışının sağlanması ve ulaşım güvenliğinin korunması amaçlanıyor.

Yetkililer, bölgede çalışmaların ihtiyaç doğrultusunda aralıksız devam ettiğini bildirdi.