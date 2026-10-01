BTSO seçiminde Burkay, 40 komitede iş dünyasının desteğini aldıklarını söyledi - Son Dakika
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BTSO seçiminde Burkay, 40 komitede iş dünyasının desteğini aldıklarını söyledi

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BTSO seçiminde Burkay, 40 komitede iş dünyasının desteğini aldıklarını söyledi
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BTSO'da meslek komiteleri ve meclis üye seçimi, Bursa Fuar Merkezi'nde 70 komitede tamamlandı. Başkan İbrahim Burkay, 40 komitede iş dünyasının desteğini aldıklarını belirterek sonuçların TEKNOSAB ve KOBİ OSB projelerine güç verdiğini söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) meslek komiteleri ve meclis üye seçimi tamamlandı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, seçimlerde toplam 40 komitede Bursa iş dünyasının desteğini aldıklarını belirterek, "Bursa iş dünyası bize güvendi ve bizden desteklerini esirgemedi" dedi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komiteleri ve meclis üye seçimi tamamlandı. Bursa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimlerde BTSO üyeleri, yeni dönemde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyelerini belirledi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, seçimlerde toplam 40 komitede Bursa iş dünyasının desteğini aldıklarını belirterek, "Bursa iş dünyası bize güvendi ve bizden desteklerini esirgemedi" dedi.

Seçimin ardından iş dünyasının coşkulu tezahüratları eşliğinde kürsüye çıkan Burkay, 70 meslek komitesinde gerçekleştirilen seçim sürecinin sağduyu ve demokratik olgunluk içerisinde tamamlandığını söyledi. Burkay, BTSO üyelerinin ortaya koyduğu güçlü katılımın Bursa iş dünyasının birlik ve beraberlik kültürünü bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Bugün Bursa Ticaret Sanayi Odası'ndaki 70 komitede; komite üyelerimizi, komite başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi seçtiğimiz bu seçim atmosferinin sağlık içinde birlik beraberlik içinde tamamlanmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana kentimize ve ülkemize hizmet etmek için hep birlikte var gücümüzle çalıştık. Allah'ımıza hamdolsun bugün de toplam 40 komitede Bursa iş dünyası bize güvendi ve bizden desteklerini esirgemedi" ifadelerini kullandı.

"Zaferimiz mübarek olsun"

Seçim sonuçlarının Bursa iş dünyasının kendilerine duyduğu güveni bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Burkay, "Zaferimiz mübarek olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bundan böyle bir olmak var, beraber olmak var. Ülkemizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'na Bursa'nın imzasını atmaya devam ediyoruz. 70 komitenin bazılarında iki liste, bazılarında ise üç liste yarıştı. Burada her meslek grubunda, her sektörde aday olan, şehrine ve ülkesine hizmet vermek için bu uğurda iradesini ortaya koyan tüm adaylara sektörlerimiz, kentim ve ülkem adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Seçim sonuçları projelerimize büyük bir güç verdi"

Yeni dönemde Bursa ekonomisinin geleceğine yön verecek projelere aynı kararlılıkla devam edeceklerini belirten Burkay, seçim sonuçlarının BTSO'nun önümüzdeki dönemde hayata geçireceği çalışmalar açısından da önemli bir güç oluşturduğunu söyledi. İbrahim Burkay, özellikle TEKNOSAB ve KOBİ OSB projelerinin Bursa'nın üretim ve rekabet gücünün artırılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Burkay, "Bu seçimin de önümüzdeki süreçte yapacağımız projelere başta TEKNOSAB, KOBİ OSB olmak üzere bizlere büyük bir güç verdiğini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun" dedi.

Kaynak: İHA
Bursa Ticaret Ve Sanayi Odasıİbrahim BurkayEkonomiGüncelBursaOSBSon Dakika

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