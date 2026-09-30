Bursa\'da yağışta takla atan araç hasar gördü, Kestel\'deki kaza kameraya yansıdı

Bursa'da sabah saatlerinde iki ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında araçlar hasar gördü. Bursa İzmir otobanı TEKNOSAB ile Karacabey arasındaki yolda bir araç takla atarken, Kestel metro istasyonu civarında meydana gelen başka bir kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

TEKNOSAB-Karacabey arasında meydana gelen kazada, yağışlı havada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yolda takla attı. Kazada araçta hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İkinci kaza ise Kestel metro istasyonunun bulunduğu bölgede yaşandı. Sağ şeridin araçlar tarafından kapatılması ve yolcuların yol üzerinde indirilmesi nedeniyle trafikte yol iki şeride düştü. Bu sırada seyir halindeki araçların sıkışması sonucu meydana gelen kaza, bölgedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bölgede daha önce de benzer kazaların yaşandığını belirten vatandaşlar, araçların yol üzerinde durarak yolcu indirmesinin trafik güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti. Vatandaşlar bölgede gerekli önlemlerin alınmasını istedi.