Bursa Yıldırım\'da geri dönüşüm tesisindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alevlerin yükseldiği bölgeden gelen patlama sesleri vatandaşları tedirgin ederken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında kısa sürede alevler yükseldi. Tesis içerisindeki malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangında zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında yükselen alevler ve tesisten gelen patlama sesleri çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.