Bursa'daki Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde itfaiye istasyonu açıldı - Son Dakika
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Bursa'daki Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde itfaiye istasyonu açıldı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde (BOSAB) 32'nci itfaiye istasyonu devreye alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde (BOSAB) 32'nci itfaiye istasyonu devreye alındı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kestel ilçesindeki BOSAB'da hizmete alınan itfaiye istasyonunun açılışına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, itfaiye teşkilatının temellerinin 1714 yılında Osmanlı Devleti döneminde atıldığını anımsattı.

İtfaiye teşkilatının 312'nci yıl dönümünü kutladıklarını belirten Biba, görev esnasında hayatını kaybeden tüm itfaiye personeline ve şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Bursa'nın dört bir yanında bulunan itfaiye istasyonlarına bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Biba, şunları kaydetti:

"İtfaiye Daire Başkanlığımız bünyesinde bulunan 31 istasyon, 902 personel ve 169 araçlık dev filomuzla yangın başta olmak üzere her türlü afet senaryosuna hazırlıklıyız. Geçtiğimiz ay 1193 yangın ve 1237 arama-kurtarma olayına müdahale ederek vatandaşımızın yardımına koşan itfaiye teşkilatımızla gurur duyuyoruz."

Biba, şehirdeki 32'nci itfaiye istasyonunu BOSAB'da açmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Burada 3 araç ve 9 personelimiz görev yapacak. Bu tesisin yapımında ve hizmete girmesinde emeği geçen başta BOSAB yönetimi olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akyıldız da bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayan bu yatırımı hizmete açmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

BOSAB olarak 155 fabrika ve 11 bin 500 çalışanla Türkiye'nin üretimine, ihracatına katkı sağladıklarını vurgulayan Akyıldız, şunları belirtti:

"Bu yönetim gücünün devamı, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına bağlı. Yangın güvenliğine yapılan yatırımları da bu nedenle temel sorumluluk olarak görüyoruz. Yangına müdahalede her dakikanın önemi var. Bu merkezle ekiplerimizin işletmelerimize daha hızlı ulaşmasını ve bölgemizin acil durumlara hazırlığının güçlenmesini hedefliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile geliştirilen bu işbirliğinin, çevremizdeki yerleşim yerlerine de katkı sağlamasını umuyoruz."

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ile Kestel Kaymakamı Emre Zeybek de yeni itfaiye istasyonunun hayırlı olmasını diledi.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Daha sonra protokol üyeleri istasyonu ve itfaiye araçlarını inceledi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katıldığı açılış töreni fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa'daki Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde itfaiye istasyonu açıldı - Son Dakika
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