Bursa'da TÜRSAB üyesi Kuk, altyapı yoksa turizmin gelişemeyeceğini belirtti - Son Dakika
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Bursa'da TÜRSAB üyesi Kuk, altyapı yoksa turizmin gelişemeyeceğini belirtti

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Bursa\'da TÜRSAB üyesi Kuk, altyapı yoksa turizmin gelişemeyeceğini belirtti
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Bursa Turizm Zirvesi'nde konuşan TÜRSAB üyesi Hamit Kuk, turizmde sürdürülebilir büyüme için ulaşım, yeme-içme, kültür ve ziyaretçi hizmetlerinin birlikte geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Kuk, altyapı yetersiz kalırsa memnuniyetsizliğin başlayacağı uyarısında bulundu.

Bursa Turizm Zirvesi'nde konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, bir destinasyonun turizmde sürdürülebilir şekilde büyüyebilmesi için ulaşım, yeme-içme, kültür, sosyal yaşam ve ziyaretçi hizmetlerinin birlikte geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Bir taraftan turist sayısını artırırken diğer taraftan altyapıya, üstyapıya, ulaşıma ve turistik alanların korunmasına yatırım yapmak zorundayız." dedi.

"Yerel Turizm Kalkınmasında Altyapının Önemi" oturumunun moderatörlüğünü üstlenen TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, turizmde altyapının yalnızca ulaşım imkanlarından ibaret olmadığını söyledi. Ulaşım imkanlarının yanı sıra yeme-içme seçenekleri, tarihi ve doğal güzellikler, günlük ihtiyaçların karşılanabileceği hizmetler ile farklı aktivite alanlarının da turizm altyapısının önemli parçaları olduğunu ifade etti.

Turizm hareketliliğinin altyapı kapasitesinin üzerine çıkması halinde hem ziyaretçilerin hem de yerel halkın olumsuz etkileneceğini belirten Kuk, Avrupa'nın bazı önemli turizm kentlerinde yerel halkın yoğun ziyaretçi baskısına tepki göstermesinin de bu durumun örneklerinden biri olduğunu söyledi.

"Altyapı yoksa turizm de olmuyor"

Turistin bir kente ulaşabilmesi için hava, kara, deniz ve demir yolu ulaşım seçeneklerinin çeşitlendirilmesi gerektiğini dile getiren Kuk, kent içerisindeki hizmetlerin de aynı bütünlük içerisinde planlanması gerektiğini belirtti.

Kuk, "Turistin gelmesini teşvik edecek unsurların bulunması gerekiyor. Ulaşım imkanları, yeme-içme seçenekleri, tarihi ve doğal güzellikler, günlük ihtiyaçların karşılanacağı hizmetler ve farklı aktivite alanları aynı sistemin parçaları. Bunların tamamına turizm altyapısı diyoruz. Altyapı olmadığında turizm gelişmiyor; turist sayısı çok arttığı halde altyapı yetersiz kaldığında ise memnuniyetsizlik başlıyor." diye konuştu.

"İtiraz kültürümüzü ısrarla sürdürmeliyiz"

Turizm profesyonellerinin sahada tespit ettiği eksiklikleri kamu kurumları ve yerel yönetimlere açık şekilde aktarması gerektiğini vurgulayan Kuk, meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının çözüm süreçlerinde ısrarcı olması gerektiğini söyledi.

Antalya'da ulaşım sorunlarını uzun süre gündemde tuttuklarını anlatan Kuk, yıllar önce planlanan bazı kavşak yatırımlarının daha sonra hayata geçirildiğini belirterek, "Sorumluluk sahibi kurumlar olarak yanlış gördüğümüz konularda itiraz etme hakkımızı sonuna kadar kullanmalıyız. Kamuya ve yerel yönetimlere mesleki itirazlarımızı doğru bir üslupla ve ısrarla aktardığımızda günün sonunda bu ses duyuluyor." ifadelerini kullandı.

Zirvede gündeme gelen sorunlar takip edilmeli

Bursa Turizm Zirvesi'nde dile getirilen sorunların kayıt altına alınmasının önemine de değinen Kuk, sonraki zirvelerde hangi başlıklarda ilerleme sağlandığının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.

Oturumda kültürel miras farkındalığından golf sahası ihtiyacına, tur otobüslerinin indirme-bindirme alanlarından ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarına kadar birçok konunun gündeme geldiğini belirten Kuk, söz konusu başlıkların önümüzdeki dönemde ne ölçüde çözüldüğünün takip edilmesinin zirvelerin sonuç üretme kapasitesini artıracağını ifade etti.

Kaynak: İHA
Türkiye Seyahat Acenteleri BirliğiEkonomiUlaşımGüncelTurizmBursaSon Dakika

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