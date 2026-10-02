Bursa Afet ve Kentsel Dirençlilik Beyannamesi 13 Ekim'de açıklanacak - Son Dakika
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Bursa Afet ve Kentsel Dirençlilik Beyannamesi 13 Ekim'de açıklanacak

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Bursa Afet ve Kentsel Dirençlilik Beyannamesi 13 Ekim\'de açıklanacak
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Bursa Afet ve Kentsel Dirençlilik Beyannamesi' için değerlendirme toplantısı düzenledi. Başkan Vekili Şahin Biba, beyannameyi şehrin 'Afet Anayasası' haline getirmek istediklerini belirtti; beyanname 13 Ekim'de kamuoyuna açıklanacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, 'Bursa Afet ve Kentsel Dirençlilik Beyannamesi'ni şehrin 'Afet Anayasası' haline getirmek istediklerini belirterek "Bilimin ve ortak aklın rehberliğinde bu iradeyi birlikte büyütelim" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Bursa Afet ve Kentsel Dirençlilik Beyannamesi' hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Şahin Biba başkanlığında düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanlıkları ve iştiraklerinin yanı sıra akademik odaların temsilcileri katıldı.

Bursa'yı deprem başta olmak üzere sel, heyelan, yangın, fırtına ve diğer afetlere karşı daha dirençli hale getirme hedefiyle hazırlanan beyanname, risklerin azaltılması, can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi ve planlama, yatırım, altyapı, çevre ve sosyal hizmetlerde bilimsel yaklaşımı esas alan bir anlayışı üzerine oluşturuldu. Toplantıda beyannamenin kapsamı, hedefleri ve taahhütleri ele alınırken, katılımcıların görüş ve önerileri alındı.

"Klasik belediyecilik kalıplarının ötesine geçeceğiz"

'Dirençli Kent, Güvenli Gelecek' anlayışıyla hazırlanan beyannamenin temel yaklaşımının risk yönetimi olduğunu belirten Başkan Vekili Şahin Biba, "Amacımız, kentimizde muhtemel bir afet anında meydana gelmesi beklenen riskleri henüz doğmadan bertaraf edebilmek. Hazırladığımız beyannameyle klasik belediyecilik kalıplarının ötesine geçeceğiz. Kurumumuzun tüm birimleri ve iştiraklerimiz için kentsel dirençliliği yasal, idari ve vicdani bir taahhüt haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Bilimsel tespitleri somut eylemlere dönüştüreceğiz"

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile ortaklaşa yürütülen proje çerçevesinde Bursa'nın teknik, fiziksel ve sosyal açıdan zayıf noktalarının bilimsel olarak ortaya konulduğunu ifade eden Başkan Vekili Biba, deprem ve afet gerçekliği karşısında şehrin detaylı şekilde analiz edildiğini belirtti. Biba, "Yapılan bilimsel tespitleri somut eylemlere dönüştürmek, sözlü temennilerden çıkarıp kurumsal bir anayasa fikri için bu beyannameyle kararlılığımızı net bir şekilde ifade ediyoruz" dedi.

Beyannamenin hazırlanmasında mali gerçekçiliğin özellikle gözetildiğini dile getiren Başkan Vekili Biba, taahhütlerin Büyükşehir Belediyesi'nin görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında uygulanabilir olmasına özen gösterildiğini söyledi. Kamu kaynaklarının sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Şahin Biba, uygulanabilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir taahhütler ortaya koyduklarını vurguladı.

"Risk azaltmaya ayırdığımız her kaynak geleceğimizin teminatıdır"

Afet öncesinde risk azaltmaya yapılan yatırımların afet sonrasında ortaya çıkabilecek çok daha büyük kayıpların önlenmesinde kritik bir rol oynadığını dile getiren Başkan Vekili Biba, "Bugün risk azaltmaya ayırdığımız her kaynak, geleceğimizin teminatı olacaktır. Attığımız bu adımın bundan sonraki süreçte düzenli olarak izlenmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlayacağız. Çünkü kentsel dirençlilik, tek bir kurumun veya anlayışın tek başına üstesinden gelebileceği bir mesele değildir. Bu hedef, kamu kurumlarımızın, ilçe belediyelerimizin, üniversitelerimizin, meslek odalarımızın, özel sektörümüzün, sivil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın ortak sorumluluğudur" dedi.

Bursa'nın 'Afet Anayasası' bilimin rehberliğinde şekillenecek

Başkan Vekili Biba, 13 Ekim'de kamuoyuna açıklanacak beyannamenin son şeklini ortak akılla vermek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Odalarımızın mesleki ve akademik birikimiyle daire başkanlıklarımız ve iştiraklerimizin sahada edindiği kurumsal tecrübeler, beyannamemize değer katacaktır. İstiyoruz ki, bu beyannameyi Bursa'nın 'Afet Anayasası' haline getirelim. Bilimin ve ortak aklın rehberliğinde bu iradeyi birlikte büyütelim. Bursa'yı afet risklerini önceden gören, azaltan ve yöneten dirençli bir kent haline getirelim" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından beyannamenin sunumu gerçekleştirilerek detaylar katılımcılarla paylaşıldı. Programın devamında söz alan oda temsilcileri ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, konuya ilişkin değerlendirme ve görüşlerini aktardı.

Kaynak: İHA
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