Bursa Mudanya\'da mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı, Eşkel\'de deniz karayla birleşti

Bursa Mudanya'da mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı, Eşkel'de deniz karayla birleştiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Mudanya ilçesinde sağanak, su baskınlarına yol açarken bölgeye diğer ilçelerden arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı; Eşkel Sahili'nde karayla denizin birleştiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
DENİZ KARAYLA BİRLEŞTİ
Bursa'nın Mudanya ilçesinde sağanak, su baskınlarına yol açarken, bölgeye diğer ilçelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar botlarla kurtarılırken, Eşkel Sahili'nde ise karayla denizin birleştiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),
Kaynak: DHA
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