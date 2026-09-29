Bursa Mudanya\'da mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı, Eşkel\'de deniz karayla birleşti

DENİZ KARAYLA BİRLEŞTİ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sağanak, su baskınlarına yol açarken, bölgeye diğer ilçelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar botlarla kurtarılırken, Eşkel Sahili'nde ise karayla denizin birleştiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),