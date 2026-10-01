Mardin 1969 Spor, Petev yönetiminde Bursaspor deplasmanına hazırlanıyor

Mardin 1969 Spor, Petev yönetiminde Bursaspor deplasmanına hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde sürdürdü. Kırmızı-lacivertliler yarın da çalışacak; maç 11 Ekim Pazar 19.00'da Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda.
Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, Mardin 21 Kasım Şehir St
Kırmızı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Mardin 1969 Spor ile Bursaspor, 11 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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