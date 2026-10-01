Mardin 1969 Spor, Petev yönetiminde Bursaspor deplasmanına hazırlanıyor

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, Mardin 21 Kasım Şehir St Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanra futbolcular, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Kırmızı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Mardin 1969 Spor ile Bursaspor, 11 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda karşılaşacak.