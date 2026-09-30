Kendini komiser tanıtan şüpheli, 1,5 milyonluk ziynet dolandırıcılığıyla tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kendini komiser tanıtan şüpheli, 1,5 milyonluk ziynet dolandırıcılığıyla tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kendini komiser tanıtan şüpheli, 1,5 milyonluk ziynet dolandırıcılığıyla tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Telefonda kendisini komiser tanıtıp FETÖ soruşturması olduğunu söyleyen şüpheli, Antalya'da 165 bin lira, Bursa'da ise 1,5 milyon liralık ziynet eşyası aldı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kendisini telefonda komiser olarak tanıtıp hakkında FETÖ soruşturması bulunduğunu söyleyerek Antalya'da bir kişiden 165 bin lira, Bursa'da da aynı yöntemle 1,5 milyon liralık ziynet eşyası alan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimlerince "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında yürütülen çalışmada, S.A. isimli müştekinin, kendisini telefonda komiser olarak tanıtan bir kişi tarafından arandığı belirlendi.

Şüphelinin, müştekiye adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söylediği, yönlendirmelerinin ardından müştekinin ziynet eşyalarını kuyumcuda bozdurarak elde ettiği para ile banka hesabındaki toplam 165 bin lirayı elden verdiği tespit edildi.

Yapılan çalışmada parayı elden aldığı belirlenen Ş.Y. yakalandı. İncelemede, Ş.Y.'nin Bursa'da başka bir müştekiden de aynı yöntemi kullanarak yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası aldığı belirlendi.

Korsan taksiye 60 gün trafikten men

Olayda kullanıldığı belirlenen korsan taksinin sahibine idari para cezası uygulandı. Araç ayrıca 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ş.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Dolandırıcılık3. SayfaGüvenlikAntalyaGüncelPolisBursaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
İşte futbol bu 41 yaşında oyuna girdi, tüm stat ayağa kalktı İşte futbol bu! 41 yaşında oyuna girdi, tüm stat ayağa kalktı
Fon krizinde sürpriz isim Nihat Zeybekci de mağdur çıktı Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
Türkiye’nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti
Bir rezil görüntü daha Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler
11:38
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
11:35
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları Savcılara yeni yetki gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları! Savcılara yeni yetki gündemde
11:28
UEFA’dan Fatih Terim’e görev
UEFA'dan Fatih Terim'e görev
11:09
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 12:38:37. #7.12#
SON DAKİKA: Kendini komiser tanıtan şüpheli, 1,5 milyonluk ziynet dolandırıcılığıyla tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei