Bursa Orhangazi'de otomobil takla attı, 1'i ağır 3 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Orhangazi'de otomobil takla attı, 1'i ağır 3 yaralı hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Orhangazi\'de otomobil takla attı, 1\'i ağır 3 yaralı hastaneye kaldırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı, çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Günay Y. (24) idaresindeki H 7707 BC plakalı otomobil ile Ali Köksal S. (38) idaresindeki 07 DG 514 plakalı kamyonet, Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi girişinde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla attı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Günay Y. ile otomobildeki Emir G. (20) ve Abdullah U. (35) yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Günay Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Trafik KazalarıAcil DurumOrhangaziGüncelBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’da Uğurcan Çakır sorguya çekiliyor Galatasaray'da Uğurcan Çakır sorguya çekiliyor
Ronaldo, Jesus’un açıklamaları sonrası milli takım kampını terk etti Ronaldo, Jesus'un açıklamaları sonrası milli takım kampını terk etti
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor
A Milli Takım’da felaket göz göre göre geldi A Milli Takım'da felaket göz göre göre geldi
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
08:19
Bahisten PFDK’ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı
Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı
08:01
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı
07:59
6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL’ye satıldılar
6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL'ye satıldılar
07:32
Fon krizinde iki dev banka devrede 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı
Fon krizinde iki dev banka devrede! 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı
07:18
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
06:59
Güllü davasında kritik gün Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı
Güllü davasında kritik gün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 08:24:24. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Orhangazi'de otomobil takla attı, 1'i ağır 3 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei