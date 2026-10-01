Bursa Orhangazi\'de otomobil takla attı, 1\'i ağır 3 yaralı hastaneye kaldırıldı

Bursa Orhangazi'de otomobil takla attı, 1'i ağır 3 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı, çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Günay Y. (24) idaresindeki H 7707 BC plakalı otomobil ile Ali Köksal S. (38) idaresindeki 07 DG 514 plakalı kamyonet, Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi girişinde çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla attı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü Günay Y. ile otomobildeki Emir G. (20) ve Abdullah U. (35) yaralandı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Günay Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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