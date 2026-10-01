Alucra kelemi hasadı başladı, coğrafi işaret için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alucra kelemi hasadı başladı, coğrafi işaret için çalışmalar sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alucra kelemi hasadı başladı, coğrafi işaret için çalışmalar sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Alucra ilçesinde yöreye özgü Alucra keleminin hasadına başlandı. Fındığın yetişmediği ilçede alternatif ürün olarak görülen kelem, Giresun, Ordu, Samsun ve Sivas'ın yanı sıra Ankara, Bursa ve İstanbul'a gönderiliyor; coğrafi işaret tescili için çalışmalar sürüyor.

Giresun'un Alucra ilçesinde yöreye özgü yerel beyaz lahana olarak bilinen Alucra keleminin (beyaz lahana) hasadına başlandı.

Alucra'nın özellikle Gürbulak köyünde yetiştirilen ve yöreye özgü tadı ile dayanıklılığıyla bilinen Alucra kelemi, tarlalardan toplanarak tüketicilere ulaştırılmaya başlandı. Haziran ve temmuz aylarında hazırlanan arazilere dikilen fidelerin hasadı, yaklaşık 15 Eylül itibarıyla başlıyor ve aralık ayının sonuna kadar devam ediyor.

Hasat edilen kelem başta Alucra'da cumartesi günleri kurulan ilçe halk pazarında olmak üzere Giresun, Ordu, Samsun ve Sivas'ın yanı sıra Ankara, Bursa ve İstanbul gibi büyükşehirlere de gönderiliyor. Yöresel yemeklerde kullanılan ürün, özellikle turşu yapımında tercih ediliyor.

"Fındığın yetişmediği ilçede alternatif ürün"

Alucra Ziraat Odası Başkanı Mete Metinyurt, Alucra keleminin ilçede fındığa alternatif tarımsal ürün olarak üreticilere katkı sağladığını belirtti.

Bu yıl verimli bir sezon geçirildiğini ifade eden Metinyurt, "Giresun denince akla fındık gelse de coğrafi şartları nedeniyle fındığın yetişmediği Alucra'da, yöremize has Alucra kelemi alternatif bir tarım ürünü olarak üreticilerimizin yüzünü güldürüyor. Bu yıl oldukça bereketli bir dönem geçiriyoruz. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyoruz" dedi.

Coğrafi işaret için çalışma sürüyor

Metinyurt, Alucra Keleminin coğrafi işaretle tescillenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Coğrafi işaret tescili için Alucra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle koordineli çalışmalarımız devam ediyor. Giresun'un bir ürününün daha coğrafi işaretle tescillenerek marka değeri kazanmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

Alucra keleminin coğrafi işaret almasıyla birlikte ürünün yöresel kimliğinin korunmasının yanı sıra tanınırlığının ve ekonomik değerinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
İstanbulEkonomiGiresunAlucraGüncelAnkaraSamsunBursaSivasOrduSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:28
MHP’li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:59
Gergerlioğlu’ndan Hatimoğulları’nın sözlerine dikkat çeken yorum: Hissi çıkışlar
Gergerlioğlu'ndan Hatimoğulları'nın sözlerine dikkat çeken yorum: Hissi çıkışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 12:19:11. #.0.2#
SON DAKİKA: Alucra kelemi hasadı başladı, coğrafi işaret için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei