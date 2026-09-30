BUÜ'de yeni akademik yıl başladı, Rektör Yılmaz topluluklara destek sözü verdi - Son Dakika
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BUÜ'de yeni akademik yıl başladı, Rektör Yılmaz topluluklara destek sözü verdi

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BUÜ\'de yeni akademik yıl başladı, Rektör Yılmaz topluluklara destek sözü verdi
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Bursa Uludağ Üniversitesinde 2026-2027 akademik yılı 28 Eylül itibarıyla başladı. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, ilk günlerde öğrenci topluluklarının stantlarını ziyaret ederek projeleri dinledi ve üniversite yönetiminin desteklerinin süreceğini vurguladı.

Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) 2026-2027 akademik yılı 28 Eylül itibariyle resmen başladı. Yeni eğitim-öğretim yılının heyecanı kampüsü sararken, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları da kampüsün farklı noktalarında stantlarını açtı.

Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere kulüpleri tanıtmak ve kampüs yaşamını canlandırmak amacıyla açılan stantlar, ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da yeni akademik yılın ilk günlerinde öğrenci topluluklarının stant alanlarını ziyaret etti.

Öğrenci topluluklarına destek devam edecek

Onlarca standı tek tek gezen Rektör Yılmaz, sergilenen projeler ve planlanan sosyal-kültürel faaliyetler hakkında bilgi alarak öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlerin taleplerini ve yeni döneme dair heyecanlarını dinleyen Yılmaz, üniversite yönetimi olarak öğrenci topluluklarının projelerini desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayarak, tüm öğrencilere başarılı bir akademik yıl diledi.

Kaynak: İHA
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