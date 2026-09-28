Milli maçı izlemek için Bursa\'ya gelen 37 yaşındaki iş insanı kalp krizi sonucu öldü

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)- Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan Aksaraylı genç iş insanı İsmail Ağırbaş, Türkiye- İtalya maçını izlemek için gittiği Bursa'da geçirdiği kalp krizi sonucu 37 yaşında hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası Ağırbaş'ın cenazesi, yarın Aksaray'da toprağa verilecek.

MÜSİAD Nürnberg-Nordbayern Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Ecomax adlı inşaat firmasının sahibi Aksaraylı genç iş insanı İsmail Ağırbaş, Bursa'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İSTANBUL'DAN MAÇ İÇİN BURSA'YA GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre Ağırbaş, MÜSİAD Nürnberg-Nordbayern Başkanı Tahir Aksu ile iş görüşmesi yapmak üzere İstanbul'a gitti. İstanbul'daki görüşmenin ardından Türkiye-İtalya maçını izlemek için Bursa'ya geçen 37 yaşındaki Ağırbaş, burada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

YARIN AKSARAY'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Evli ve iki çocuk babası olan İsmail Ağırbaş'ın vefatı, ailesi, yakınları ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.

Ağırbaş'ın cenazesi yarın Aksaray Somuncu Baba Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Somuncu Baba Mezarlığı'nda toprağa verilecek.