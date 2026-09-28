Milli maçı izlemek için Bursa'ya gelen 37 yaşındaki iş insanı kalp krizi sonucu öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli maçı izlemek için Bursa'ya gelen 37 yaşındaki iş insanı kalp krizi sonucu öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli maçı izlemek için Bursa\'ya gelen 37 yaşındaki iş insanı kalp krizi sonucu öldü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye-İtalya maçı için Bursa'ya giden İsmail Ağırbaş, burada geçirdiği kalp krizi nedeniyle 37 yaşında yaşamını yitirdi. Almanya'nın Nürnberg kentinde inşaat firması bulunan ve MÜSİAD Nürnberg-Nordbayern Başkan Yardımcılığı görevini yürüten iki çocuk babası Ağırbaş'ın cenazesi yarın Aksaray Somuncu Baba Mezarlığı'na defnedilecek.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)- Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan Aksaraylı genç iş insanı İsmail Ağırbaş, Türkiye- İtalya maçını izlemek için gittiği Bursa'da geçirdiği kalp krizi sonucu 37 yaşında hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası Ağırbaş'ın cenazesi, yarın Aksaray'da toprağa verilecek.

MÜSİAD Nürnberg-Nordbayern Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Ecomax adlı inşaat firmasının sahibi Aksaraylı genç iş insanı İsmail Ağırbaş, Bursa'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İSTANBUL'DAN MAÇ İÇİN BURSA'YA GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre Ağırbaş, MÜSİAD Nürnberg-Nordbayern Başkanı Tahir Aksu ile iş görüşmesi yapmak üzere İstanbul'a gitti. İstanbul'daki görüşmenin ardından Türkiye-İtalya maçını izlemek için Bursa'ya geçen 37 yaşındaki Ağırbaş, burada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

YARIN AKSARAY'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Evli ve iki çocuk babası olan İsmail Ağırbaş'ın vefatı, ailesi, yakınları ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.

Ağırbaş'ın cenazesi yarın Aksaray Somuncu Baba Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Somuncu Baba Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA
Müstakil Sanayi Ve İşadamları DerneğiSomuncu BabaKalp KriziNürnbergAlmanyaAksarayTürkiyeMagazinGüncelİtalyaÇocukBursaYaşamDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına önce tedbir konuldu, sonra kaldırıldı Şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına önce tedbir konuldu, sonra kaldırıldı! Şirketten açıklama geldi
Fener’in yıldızı tatilde 3 günde resmen servet harcadı Fener'in yıldızı tatilde! 3 günde resmen servet harcadı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD’den ihraç edildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi
A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
Fon krizinde yeni isim “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
Sözlenmek için izne gelmişti, cenazesi kalktı Uzman çavuşun kahreden sonu Sözlenmek için izne gelmişti, cenazesi kalktı! Uzman çavuşun kahreden sonu
İlçeyi karıştıran ’Patates’ krizi Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti İlçeyi karıştıran 'Patates' krizi! Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
20:32
Türkiye-İtalya karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu
Türkiye-İtalya karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
20:00
Dünya Kupası’nın kahramanıydı Fenerbahçe’nin yıldızı başını yaktı
Dünya Kupası'nın kahramanıydı! Fenerbahçe'nin yıldızı başını yaktı
19:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan saldırılar sonrası okul güvenliği sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırılar sonrası okul güvenliği sözleri
19:42
Bu ismi tanımayan yok Özel helikopterle Marmaris’e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı
Bu ismi tanımayan yok! Özel helikopterle Marmaris'e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı
19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur
19:32
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’a soğuk duş
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a soğuk duş
18:52
A Milli Takım’ın maçında Fatih Terim sürprizi
A Milli Takım'ın maçında Fatih Terim sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 20:38:35. #.0.3#
SON DAKİKA: Milli maçı izlemek için Bursa'ya gelen 37 yaşındaki iş insanı kalp krizi sonucu öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei