Bursa'da patenli genç, halk otobüsünün arkasına tutunup tehlikeli yolculuk yaptı - Son Dakika
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Bursa'da patenli genç, halk otobüsünün arkasına tutunup tehlikeli yolculuk yaptı

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Bursa\'da patenli genç, halk otobüsünün arkasına tutunup tehlikeli yolculuk yaptı
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi'nde gece patenli bir genç, seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerledi. Gencin hem kendi canını hem diğer yol kullanıcılarını tehlikeye attığı o anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da patenli bir gencin özel halk otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeli seyahat etmesi, amatör kameraya yansıdı.

Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patenli bir genç seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. Trafiğin aktığı yolda otobüsün arkasında patenleriyle seyahat eden genç, hem kendi canını hem de diğer yol kullanıcılarını tehlikeye attı. Bir süre bu şekilde ilerleyen gencin tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuOsmangazi3. SayfaGüvenlikOtomobilGüncelBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da patenli genç, halk otobüsünün arkasına tutunup tehlikeli yolculuk yaptı - Son Dakika
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