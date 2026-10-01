Bursa Yenişehir'de mutfak tüpüne gizlenen düzenek ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Yenişehir'de mutfak tüpüne gizlenen düzenek ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Yenişehir\'de mutfak tüpüne gizlenen düzenek ele geçirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da il geneli av denetimlerinde yasa dışı avcılıkta kullanılan çok sayıda ses cihazı ele geçirildi. Yenişehir Karacaahmet'te bıldırcın avı için mutfak tüpüne gizlenen düzenek bulundu, ilgililer hakkında yasal işlem uygulandı.

Bursa'da gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetlerinde, yasa dışı avcılıkta kullanılan çok sayıda ses cihazı ele geçirildi. Yenişehir'de büyük mutfak tüpünün içerisine gizlenen ses cihazı ise ekiplerin dikkatinden kaçmadı.

Bursa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince il genelinde av koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Denetimlerde yasa dışı avcılıkta kullanılan ses cihazları tek tek tespit edildi.

Denetimler sırasında özellikle Yenişehir Karacaahmet mevkiinde, bıldırcın avında kullanılmak üzere büyük mutfak tüpünün içerisine gizlenmiş ses yayma cihazı bulundu. Kamuflaj amacıyla tüp içerisine yerleştirilen düzenek ekiplerce ele geçirilirken, bölgede kullanılan çok sayıda ses cihazına da el konuldu.

Saha denetimleri kapsamında ayrıca Nilüfer Akçalar, Mudanya Çekrice ve Yenişehir Karacaahmet bölgelerinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı şekilde kullanıldığı belirlenen cihazlara el konuldu. İlgililer hakkında yasal işlem uygulanırken, doğal yaşam ve yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Hayvan HaklarıKaracaahmetYenişehir3. SayfaGüncelÇevreYaşamBursaDoğaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
13:50
Mehmet Şimşek’ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
13:41
Güllü’nün ölümü davasında ilk duruşma başladı O gecenin tek tanığı adliyede
Güllü'nün ölümü davasında ilk duruşma başladı! O gecenin tek tanığı adliyede
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
13:13
İsrailli askerlerden pazara baskın Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
13:09
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 14:28:20. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa Yenişehir'de mutfak tüpüne gizlenen düzenek ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei