Bursa İnegöl\'de mobilya fabrikasında işçinin 3 parmağı testerede yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen iş kazasında, daire testeresine elini kaptıran 27 yaşındaki işçi yaralandı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi 26. Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçi Furkan Ö. (27), ahşap kesimi yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ elini daire testeresine kaptırdı. Meydana gelen kazada işçinin sağ elindeki 3 parmağı ağır şekilde yaralandı. Yaralı, olayın ardından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Furkan Ö., ileri tedavi amacıyla ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, fabrikada meydana gelen iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.