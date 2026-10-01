Bursa İnegöl'de mobilya fabrikasında işçinin 3 parmağı testerede yaralandı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de mobilya fabrikasında işçinin 3 parmağı testerede yaralandı

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Bursa İnegöl\'de mobilya fabrikasında işçinin 3 parmağı testerede yaralandı
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Bursa İnegöl'de bir mobilya fabrikasında ahşap kesimi sırasında 27 yaşındaki işçi sağ elini daire testeresine kaptırdı. Sağ elindeki 3 parmağı ağır yaralanan işçi, İnegöl Devlet Hastanesi'nin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen iş kazasında, daire testeresine elini kaptıran 27 yaşındaki işçi yaralandı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi 26. Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçi Furkan Ö. (27), ahşap kesimi yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ elini daire testeresine kaptırdı. Meydana gelen kazada işçinin sağ elindeki 3 parmağı ağır şekilde yaralandı. Yaralı, olayın ardından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Furkan Ö., ileri tedavi amacıyla ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, fabrikada meydana gelen iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi HastanesiGüvenlik3. SayfaİnegölGüncelBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de mobilya fabrikasında işçinin 3 parmağı testerede yaralandı - Son Dakika
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