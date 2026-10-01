EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Özdağlı Lojistik işçilerini ziyaret etti: Çıkış borsada değil, işçilerin birliği ve mücadelesinde - Son Dakika
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EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Özdağlı Lojistik işçilerini ziyaret etti: Çıkış borsada değil, işçilerin birliği ve mücadelesinde

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EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Özdağlı Lojistik işçilerini ziyaret etti: Çıkış borsada değil, işçilerin birliği ve mücadelesinde
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EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Bursa'da sendikalaştıkları için işten çıkarıldıklarını belirterek 17 gündür direnişte olan Özdağlı Lojistik işçilerini ziyaret etti. İşçilerin sendikal haklarının güvence altına alınması ve işten çıkarılanların işe geri alınması çağrısında bulunan Aslan, "İşçi sınıfımız geleceğini borsada yatırımla, şans oyunları ile kazanamaz. Bizim mücadeleden başka alternatifimiz ve şansımız yok" dedi.

(BURSA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Bursa'da sendikalaştıkları için işten çıkarıldıklarını belirterek 17 gündür direnişte olan Özdağlı Lojistik işçilerini ziyaret etti. İşçilerin sendikal haklarının güvence altına alınması ve işten çıkarılanların işe geri alınması çağrısında bulunan Aslan, "İşçi sınıfımız geleceğini borsada yatırımla, şans oyunları ile kazanamaz. Bizim mücadeleden başka alternatifimiz ve şansımız yok" dedi.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ve EMEP Bursa İl Örgütü, ağır çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı sendikalaştıktan sonra işten çıkarmalara karşı direnişe başlayan Özdağlı Lojistik işçilerini ziyaret etti.

Direnişin 17'nci gününde gerçekleşen ziyarette, EMEP heyeti "Sendika hakkı engellenemez, Özdağlı Lojistik işçisi yalnız değildir" yazılı pankart taşıdı.

TÜMTİS Bursa Şube Başkanı Özdemir Aslan, işyerindeki çalışma koşullarına ilişkin bilgi vererek, mesai bitiş saatlerinin belirsiz olduğunu ve gece çalışan işçilerin büyük bölümünün kayıt dışı çalıştırılan göçmenlerden oluştuğunu ileri sürdü. İşçilerin yüksek enflasyon ve yoksullaşma nedeniyle sendikaya yöneldiğini belirten Aslan, işverenin sendikalaşmayı öğrenmesinin ardından çalışanlardan e-Devlet şifrelerinin toplandığını, sendika üyelerine istifa baskısı yapıldığını ve bir işçinin işten çıkarıldığını söyledi.

"ERDOĞAN SAMİMİYSE İŞÇİLERİN SENDİKAL HAKKINA NEDEN MÜDAHALE EDİLDİĞİNİ SORMALI"

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Türkiye'nin birçok kentinde işçilerin sendikal haklar ve ücretler için mücadele ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM açılışında yaptığı açıklamalara değindi.

Erdoğan'ın "milletin hakkına el uzatanların karşılarında devleti bulacağı" yönündeki sözlerini hatırlatan Aslan, "17 gündür burada sendikal hakları için direnen işçilerin hakkına, hukukuna el uzatılmadı mı? Her yerde sözü geçen Cumhurbaşkanının sözü Özdağlı Lojistik patronuna mı geçmiyor?" diye sordu.

Aslan, hükümetin sendikal haklara yönelik müdahaleler karşısında sessiz kaldığını savunarak, "Erdoğan samimiyse 'İşçilerin sendikal hak ve özgürlüklerine niye çöküyorsunuz?' demesi lazım" ifadelerini kullandı.

T24'ün kapatılmasına ve Mersin'de belediyelere yönelik operasyonlara da değinen Aslan, iktidarın kendisini eleştiren kesimleri susturmaya çalıştığını ileri sürdü. Fon soruşturmasına ilişkin iddiaları da gündeme getiren Aslan, iktidara yakın isimlere farklı, hak arayanlara ve muhaliflere farklı hukuk uygulandığını savundu.

"ÇIKIŞ BORSADA DEĞİL, BİRLİK VE MÜCADELEDE"

Özdağlı Lojistik işçilerine yönelik uygulamaların Türkiye işçi sınıfının tamamını ilgilendirdiğini belirten Aslan, ekonomik sıkıntılar nedeniyle bazı işçilerin borsayı ek gelir kapısı olarak görebildiğini ancak bunun çözüm olmadığını söyledi.

Aslan, "Borsa büyüklerin kazandığı, küçüklerin yutulduğu bir sistemdir. İşçi sınıfımız geleceğini borsada yatırımla, şans oyunları ile kazanamaz. Bizim mücadeleden başka alternatifimiz ve şansımız yok" dedi.

Geçen yasama döneminde EMEP'in "barajsız sendika, yasaksız grev ve güvenceli iş" talebiyle kanun teklifi verdiğini hatırlatan Aslan, teklifin Meclis gündemine alınmadığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına da çağrıda bulunan Aslan, işten çıkarılan işçilerin işe geri alınması ve sendikal haklarının güvence altına alınması için işverene yönelik girişimde bulunulması gerektiğini belirtti.

Aslan, "Her şey işçi sınıfının elinde. Ne kadar örgütlüysek, ne kadar güçlüysek o kadar hak alabiliriz. Bursa İl Örgütümüzle, parti merkezimizle bu mücadelede sizlerle birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Seyit AslanGüncelBursaSon Dakika

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