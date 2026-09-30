Bursa'da kaçak avcıların bıldırcın için mutfak tüpüne gizlediği ses düzeneği bulundu - Son Dakika
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Bursa'da kaçak avcıların bıldırcın için mutfak tüpüne gizlediği ses düzeneği bulundu

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Bursa\'da kaçak avcıların bıldırcın için mutfak tüpüne gizlediği ses düzeneği bulundu
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Bursa'da yasa dışı avcılık denetimlerinde av hayvanlarını aldatmak için kurulan elektronik ses sistemlerine el konuldu. Yenişehir Karacaahmet'te bıldırcın için mutfak tüpüne gizlenen düzenek bulundu, Yenişehir, Nilüfer ve Mudanya'da teyp ve elektronik cihazlara el konuldu.

BURSA'da yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde, av hayvanlarını aldatmak amacıyla kurulan elektronik ses sistemleri tespit edildi. Kaçak avcıların, bıldırcın avlamak için mutfak tüpü içerisine ses düzeneği yerleştirdiği görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde yürüttüğü saha denetimleri, kaçak avcıların başvurduğu şaşırtıcı yöntemleri bir kez daha ortaya çıkardı. Yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde, av hayvanlarını aldatmak amacıyla kurulan elektronik ses sistemleri tespit edilerek el konuldu. Yenişehir ilçesi Karacaahmet mevkisinde bıldırcınları bölgeye çekmek için büyük bir mutfak tüpünün içerisine gizlenmiş özel bir ses yayma düzeneği bulundu. Kamuflaj amacıyla hazırlanan düzenek, motorlu testereyle kesilerek kullanılamaz hale getirildi.

Saha taramalarını aralıksız sürdüren ekipler; Yenişehir, Nilüfer ve Mudanya ilçelerinde '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı biçimde kullanılan çok sayıda teyp ve elektronik cihaza da el koydu. Ele geçirilen ekipmanlar mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alınırken, kanuna aykırı hareket eden kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa'da kaçak avcıların bıldırcın için mutfak tüpüne gizlediği ses düzeneği bulundu - Son Dakika
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