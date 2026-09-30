Dünya üçüncüsü kick bokscu Aslı Salım, Bursa'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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Dünya üçüncüsü kick bokscu Aslı Salım, Bursa'da coşkuyla karşılandı

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Dünya üçüncüsü kick bokscu Aslı Salım, Bursa\'da coşkuyla karşılandı
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İtalya'daki 2026 Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda 50 kilo Genç Bayanlar Light Contact kategorisinde yarışan Bursalı sporcu Aslı Salım, bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu. Bursa'ya dönen Salım, kulübü ve sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı.

İtalya'da düzenlenen 2026 Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda 50 kilo Genç Bayanlar Light Contact kategorisinde mücadele eden Bursalı sporcu Aslı Salım, dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Salım, Bursa'ya dönüşünde kulübü ve sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı.

Küçük yaşlardan itibaren kick boks eğitimi alan Aslı Salım, uzun süren çalışmalarının karşılığını dünya şampiyonasında aldı. İtalya'da düzenlenen organizasyonda kürsüye çıkmayı başaran genç sporcu, dünya üçüncülüğü madalyasını Türkiye'ye kazandırdı.

Bursa'da coşkulu karşılama

Şampiyona sonrasında Bursa'ya dönen Aslı Salım, Kesgin Spor Kulübü ailesi, antrenörleri, ailesi ve sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı. Genç sporcunun dünya üçüncülüğü, kulüp önünde gerçekleştirilen karşılama sırasında büyük sevinçle kutlandı.

Dünya üçüncüsü olan Aslı Salım'ın hedefinin ise gelecek şampiyonalarda daha üst dereceler elde etmek olduğu belirtilirken, genç sporcu, ailesi, antrenörlerinin desteğiyle çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: İHA
Dünya ŞampiyonasıKick BoksİtalyaDünyaBursaSporSon Dakika

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